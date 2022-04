1700 år gamle sandaler funnet i Norge

Et team av arkeologer har annonsert funnet av en isolert jernaldersandaler i fjellene i Norge. Denne nye oppdagelsen gir ytterligere bevis på at området fungerte som en transittrute som forbinder det indre av landet med kysten for rundt 1700 år siden.

En sko fra 300-tallet

Dette er en av få fordeler som kan utledes av dette Global oppvarming. Norge har gjennom årene klart å frigjøre noen av gjenstandene som har blitt fanget av den smeltende isen.

I slutten av august 2019 så en fjellguide et par sandaler i et område kjent som Horse Ice Patch. Når han innser den potensielle arkeologiske verdien av dette objektet, lar fjellklatreren det være der og kontakter umiddelbart hemmelighetene til isforskerne som studerer arkeologien som er bevart i isbreene i området og nevner det i passasjen. GPS-integrasjoner Hans oppfinnelse.

Da spådde værmeldingen at det ville komme snøfall de neste dagene. For å forhindre at gjenstanden ble begravet igjen, dro arkeologer til stedet dagen etter, 2. september 2019, og fant til slutt den dyrebare sesamfrøen.

I følge en radiokarbonstudie ville disse skoene blitt laget Ca 1700 år gammel. På den tiden var den trolig dekket av dyreskinn.

» Hundrevis av oppfinnelser er gjort ved Lentbreen (i en nærliggende åsside) inkludert flere sko, men ingen av dem er like gamle som disse sandalene.«, Merk Forskere. Dessuten er skoen inspirert av stilen til Romerriket, som betyr at menneskene som krysset de norske fjellene var i kontakt med omverdenen. På det tidspunktet kan eieren ha kastet den på siden av fjellet fordi den var skadet, men det var bare en gjetning.

Travl sti

Teamet fant også andre gjenstander som tekstiler og frossen hestemøkk fra vikingtiden. Sammen antyder disse funnene at selv om det var vanskelig tilgjengelig, var det et fjellovergang Veldig populær på en gang, Forbinder det indre av landet med kysten. Spredte varder (hauger av kunstige steiner) langs stien bekrefter denne hypotesen.

Nylig har andre funn avslørt det Reinjegere Han besøkte også stedet der 2000 til 3000 år siden. På den tiden ble det brukt skremmepinner for å lede dyrene mot bueskytterne plassert i steinkassene. Da dyrene kom noen meter unna reiste de seg og begynte å skyte.