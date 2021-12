172 Ryanair-flyvninger kansellert i 2018: Her er hva infiserte passasjerer til slutt vil få

Passasjerer som er berørt av kanselleringen og forsinkelsen av 172 Ryanair-flyvninger i løpet av sommeren 2018 vil motta en kupong verdt €250 til €400, avhengig av flyavstanden som er bestilt. Denne kupongen kan refunderes hvis den ikke brukes etter ett år. Dette er det som kommer frem av avtalen mellom Ryanair og Consumer Advocacy Association Test Achats. Refusjon for ulempene han ble påført er også gjennomført.

“Diskusjoner med Ryanair har resultert i en avtale om at alle berørte passasjerer vil motta en kupong verdt mellom €250 og €400, avhengig av avstanden til deres kansellerte eller forsinkede fly. Den utbetales hvis den ikke brukes etter ett år.”, sa Achats-testeren torsdag morgen.

“I tillegg kan ekstra og rimelige kostnader for hotellovernatting og bilutleie for eksempel, og andre kostnader direkte forbundet med kanselleringer og forsinkelser, også refunderes, enten direkte fra Ryanair eller via prøvekjøp.”, velg sammenkobling.

“Nous nous réjouissons de l’accord conclu avec Ryanair, unique en Europe, qui permet à tous les passasjers concernés par les retards et annulations de l’été 2018 d’être indemnisés plus rapidement que si nous avions dû aller au bout Legal action”sa Jean-Philippe Ducarte, direktør for PR og medierelasjoner ved Test Achats.

“Vi vil fortsette å jobbe for at alle flyselskaper tar passasjerrettigheter på alvor.”. Infiserte reisende kan besøke nettstedet www.testachats.be/ryanair for mer informasjon. I tillegg, som en del av denne avtalen, kan reisende også ringe den avgiftsfrie hjelpelinjen for spørsmål på 0800 29 510Mandag til fredag: 9.00–18.00

I juli 2019 startet Test Achats et gruppesøksmål mot det irske lavprisflyselskapet Ryanair, fordi det nektet å kompensere skadde passasjerer. I juli og august 2018 ble 172 Ryanair-flyvninger kansellert eller forsinket etter en storstreik fra flyselskapets ansatte. Tusenvis av mennesker klarte ikke å rekke flyreisen, noen ganger måtte de forlenge hotelloppholdet eller bestille og betale for et nytt fly.

I desember 2020 erklærte Brussels Business Court søksmålet fra Test Achats for tillatelig. Da valgte han opt-in-systemet, det vil si at det er de berørte personene som må gi uttrykk for sitt ønske om å bli med i den kollektive aksjonen, slik at de så kan kreve ved behov erstatning. Dermed beordret retten Ryanair til å varsle alle passasjerer som ble berørt av kanselleringen og forsinkelsen av flyet i løpet av sommeren 2018, via e-post, cirka 30 000 personer, for å informere dem om gruppesøksmålet. Deretter hadde de tre måneder på seg til å uttrykke valget om å være med eller ikke. Etter denne prosedyren, etter denne tremånedersperioden, kan en fase med forhandlinger starte innen seks måneder, for å gi partene mulighet til å komme frem til en løsning seg imellom, før de når rettssaken. Slik ble en avtale mellom Ryanair og Test Achats laget.