18 000 søknader mot Health Pass i Frankrike regnes som “uakseptable” av EMK

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) kunngjorde enstemmig torsdag.Uakseptabelt“Forespørsel mot Helsepass Arkivert av en jusprofessor og 18 000 “Standardiserte søkGuilloma Zambrano, foreleser for privatrett ved University of Montpellier, motsatte seg helsepasset og dannet en bevegelse for å kjempe mot etableringen.

I følge EMK var formålet å inspirere. “Trafikkbelastning, overbelastning, flom“Av retten”Deaktiverer funksjonen“Og”Tving (hans) inngangsdør“Til”Vend systemet“.

I en uttalelse bestemte retten at Zambranos søknad var “uakseptabel”.Hjemmemedisiner er ikke utmattende“Zine Gua er ikke anbefalingen, og”Dens feilaktige natur“18.000 standardiserte forespørsler”Ikke henrettet“Ingen bestemmelser i EMK -reglene om personlige forespørsler”Kan derfor ikke utforskes“, Fortsetter hun.

Europeiske dommere har fordømt Guillaume Zambranos tilnærming som “forsettlig”.Undergraver mekanismen for konferansen“Europeiske menneskerettigheter og”Under driftAv domstolen.

Retten kunngjorde torsdag at den hadde innkalt den franske regjeringen.For å levere sine observasjoner“På forespørsel fra en brannmann konkurrerer han på grunnlag av vaksinasjonspliktene som er pålagt visse yrker, inkludert hans egen.

I følge EMK har 712 personer uttrykt interesse for å sende inn en søknad i denne forbindelse.Samme problem“.