1998 sjokk Russland når normalitet

«Påstandene om at Russland ikke vil være i stand til å oppfylle sine offentlige gjeldsforpliktelser stemmer ikke overens med virkeligheten«Før det ble lagt til, insisterte det russiske finansdepartementet på»Frysing av utenlandsk valutakontoer til Bank of Russia og regjeringen blir sett på som et alternativ for å skape kunstige mislighold på utlandet.«.

Når det gjelder Russland, handler det ikke bare om dets respektabilitet og fremtidig tilgang til finansmarkedene. I to tiår, og spesielt etter 2014-krisen, prøvde Moskva virkelig å skape en upåklagelig finansiell helse, takket være en svært lav gjeldsgrad og mer enn 600 milliarder dollar i reserver for oljeleie.

Men i dag, som gjengjeldelse for russisk militær intervensjon i Ukraina, ble en del av utenlandsreservene, verdt rundt 300 milliarder dollar, akilleshælen til den russiske økonomiske høyborgen: de er frosset innenfor rammen av vestlige sanksjoner, og utfordrer Russland. mars-april for å overholde fristen for tilbakebetaling av mange lån i utenlandsk valuta.

«Unik situasjon«

Hvis euroobligasjoner utstedt siden 2018 kan innløses i rubler, gjelder ikke dette første forfall som kommer på onsdag med tilbakebetaling på 117 millioner dollar.

«Dette er en unik situasjon der innføring av sanksjoner vil avgjøre Russlands mislighold i 2022.«Beregnet mandag Elena Ripakova, visesjeføkonom ved International Institute of Finance (IIF), bemerker han»Vi vil sannsynligvis se et mislighold inntil det amerikanske finansdepartementet tillater at noen av Russlands frosne 300 milliarder dollar av frosne eiendeler frigis til utenlandske aksjer på mindre enn 20 milliarder dollar i russiske euroobligasjoner.«.

Vestlige sanksjoner lammet den russiske bank- og finanssektoren og fikk rubelen til å falle. Mislighold av betalinger avskjærer automatisk posisjonen til finansmarkedene og påvirker avkastningen i mange år.

1998 snap

Etter Sovjetunionens sammenbrudd lånte Russland alene 70 milliarder dollar fra det forsvunne imperiet. Vekten tok det over et kvart århundre å bli kvitt.

Det smertefulle og turbulente 1990-tallet kulminerte med nedbetalingen av en skammelig gjeld i 1998. Den russiske økonomien ble blant annet svekket av finanskrisen i Asia og de store kostnadene ved den første krigen i Tsjetsjenia.

Med utstedelsen av en ny obligasjon i 2011 tok det tolv år før Russland gikk tilbake til å ta opp lån i internasjonale markeder.

På begynnelsen av 2000-tallet tjente landet på ankomsten av petrodollar på grunn av økningen i olje- og gassprisene, som gjorde at reservene kunne bygge seg opp og gjøre en fast overgang til sovjetisk gjeld ved siste tilbakebetaling i 2017.

Russland har gjort det til en æresak å gjenoppbygge sitt rykte som en ubestridelig låntaker, og innsatsen vil bli forpurret.

«Russland har penger til å betale ned gjelden, men ingen tilgang til den. Det som bekymrer meg mest er effektene utenfor Ukraina og RusslandIMF-sjef Kristalina Georgieva sa i et intervju med CBS søndag.

Hun understreker at hvis hun utelukker at dette forårsaker en global finanskrise, kan økningen i mat- og energiprisene forårsaket av denne krisen føre til hungersnød, spesielt i Afrika. I tillegg til den økonomiske innvirkningen på det russiske og ukrainske folket, risikerer deler av det å synke ned i fattigdom og naboland.