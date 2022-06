2 år gammel jente dør på parkeringsplassen, «Garasjeansatt startet uten å være klar over 1. girengasjement»

En to og et halvt år gammel jente ble tragisk drept i en bilulykke lørdag morgen 11. juni i Maricel-distriktet i Beauvoir, der kollegene våre fra Courier Picard bodde. Skrive.

Han befant seg på parkeringsplassen til en garasje i nærheten av Laverdour Skate Park på tidspunktet for hendelsen. «

Offerets mor har vært i garasjen og solgt et kjøretøy og tatt hensyn til lånebilen. Detaljer Carolyn Thorde, advokat for Beauvoir. » Fra de første komponentene som ble samlet inn, da dette kjøretøyet ble tatt i betraktning, begynte en garasjeansatt ikke å innse at første gir var involvert; Bilen kjørte plutselig av gårde og kolliderte med barnet foran. ⁇

Brannvesenet klarte ikke å gripe inn og forhindre jentas død. Det er igangsatt etterforskning av drapet på føreren av kjøretøyet. «

Tatt i betraktning hans psykologiske tilstand ble sjåføren – ukjent for justistjenesten – fraktet til sykehus under hendelsene. «, Refererer til Carolyn Tarot.

Lørdag ettermiddag var ulykken i alles tanker. «

Vi så brannmenn gå fort Si to mødre som bor på gata. «

To og et halvt år er stygt », En av dem holder sønnen i armene og klager.