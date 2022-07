2 dager med eksklusivt salg på verdens største e-handelsplattform

Amazon Prime Days er nesten her, bare noen få dager til før vi drar nytte av en haug med spesialtilbud reservert kun for medlemmer av Amazon Prime-programmet. Start 12. juli 2022 ved midnatt.

Hva er Amazon Prime Day?

amazon prime day er en stor forretningsarrangement hostet av Amazon og reservert for Prime-medlemmer. I 48 timer drar Internett-brukere fordel av en rekke rabatter på et bredt utvalg av produkter, fra klær til husholdningsapparater, gjennom treningsutstyr eller bøker og høyteknologi. Dette er en perfekt mulighet til å spare penger ved å dra nytte av produktene til hovedmerkene. Dette kampanjetilbudet ble lansert i 2015 for 20-årsjubileet for e-handelssiden med konseptet en gigantisk flash salg på en dag. Siden den gang har Amazon Prime Days returnert hvert år og er spredt over 2 hele dager. De er enda mer populære enn Black Friday eller Cyber ​​​​Monday. Selv om Amazon er kjent for å tilby periodiske kampanjer og eksklusive rabatter som French Days, er Amazon Prime Days ikke å gå glipp av.

Hvem er Amazon Prime Days for?

Amazon Prime Day er for medlemmer Amazon-Prime. Derfor, for å være kvalifisert, må du ha abonnert på et årlig abonnement på €49. Som en påminnelse kan Amazon Prime-medlemmer dra nytte av mange privilegier, som gratis rask éndagslevering, tilgang til Prime-video, Amazons strømmeplattform og en eksklusiv invitasjon til Amazon Prime Days.

Hvis du ikke er Amazon-medlem, ikke få panikk. Det er et helt gratis og lovlig triks for å dra nytte av rabatter på kjøpene dine. selskapet til Jeff Bezos gir alltid muligheten til å teste abonnementene deres for €0. Hvis du registrerer deg i dag, nyt Amazon Prime gratis i en 30-dagers prøveperiode. Akkurat i tide til Amazon Prime Days 12. og 13. juli 2022. Du kan da kansellere abonnementet ditt før prøvemåneden din er over. Prime-abonnementet ditt har ikke kostet deg noe. For de som kan trikset og allerede har dratt nytte av en prøveperiode, kan du registrere deg på nytt dersom prøveversjonen er mer enn ett år gammel.

Hvordan forberede seg til Amazon Prime Days slik at du ikke går glipp av noen kampanjer?

Amazon Prime Days er 2 dager med fyll, 48 timer med sprø kampanjer, 2880 minutter med kampanjetilbud, hver av dem mer fristende enn den forrige. Det er noe å miste vettet. Det er usannsynlig at du vil være oppe i 48 timer, så planlegg Amazon Prime Days slik du hadde planlagt salg. Alle Flash Prime Day-tilbud (flash-avtale, stjerneavtaler og nåværende avtaler) er oppført i en Prime Days spesiallandingsside. Du kan nå gå til denne delen av e-handelssiden for å følge opp.

Når du har valgt produktene og rabattene som interesserer deg, anbefaler vi at du følger favoritttilbudene dine. For å gjøre dette, gå ganske enkelt til Amazon-siden, klikk på «Flash-salg», deretter «Kommende tilbud» og til slutt «Spor denne avtalen». Noen kampanjer vil være gyldige under driften av Amazon Prime Days, men noen flash-salgsprodukter vil bare selges i noen få timer eller så lenge beholdningen rekker. Derav interessen for å lage varsler og installere Amazon-applikasjonen på smarttelefonen din.

Shoppingtips i siste liten for Amazon Prime Days 2022

Som med enhver stor virksomhet, kan litt forberedelse gå langt. Sørg for at alle dine personlige og bankopplysninger allerede er registrert på forhandlerens nettsted og at de er oppdatert. Du vil unngå å kaste bort tid når du betaler og se gjenstandene du blinker fly ut av kurven din.

Last ned Amazon-appen og slå på varsler slik at du ikke går glipp av noen kampanjelansering, langt mindre varen du har ventet på i flere måneder.

Fortvil ikke hvis favorittproduktet ditt plutselig er utsolgt og meld deg på ventelisten. Siden du har fulgt rådene våre i punkt 2 og installert Amazon-appen, får du automatisk og eksklusivt beskjed når produktet er tilbake på lager.

→ Klikk her for å Abonner på Amazon Prime og dra nytte av de sprø Amazon Prime Day-tilbudene