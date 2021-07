2 tenåringssøstre ble drept av lyn mens de vandret i de norske fjellene

Myndighetene opplyser mandag at to norske tenåringssøstre ble drept i et lynnedslag mens de vandret i de sørnorske fjellene. En tredje person, en søster til paret, ble alvorlig skadet og innlagt på sykehus.

Søstrene, identifisert som Benedict Myrset, 18 og 12 år gamle Victoria Myrset, i Oslo, ble rammet av lyn i fjellene i Harad søndag. De var i Melbourne Hill, et populært sted da ulykken skjedde.

En tredje person, en søster fra samme familie, men en ikke navngitt mann ble skadet og kjørt til et nærliggende sykehus, sa Harat-tjenestemenn. Han ble senere overført til et større sykehus i Bergen, Norges nest største by. Bergen ligger 308 kilometer nordvest for Oslo.

Fil – Lyn slår under tordenvær. (Foto av Shakib Majeed / Sofa Images / Light Rocket via Getty Images)

I en uttalelse kalte Harid-ordfører Bernd Brandel det “en dypt tragisk hendelse” fordi ingen kunne forutsi at været ville “endre seg for fort.”

Over 800 lynnedslag ble rapportert søndag ettermiddag og tidlig kveld, ifølge den norske kringkasteren NRK.

Ingen ytterligere detaljer tilgjengelig.

I slekt: Lynnedslag etterlater et gigantisk, røykende hull i gaten etter storm