20 000 russiske soldater skal forlates i Kherson: «Jeg synes synd på disse idiotene»

Ifølge ukrainske tjenestemenn trekker Russland for tiden tilbake sine styrker taktisk for å unngå en ukrainsk motoffensiv sør i landet. Tiltakene, sa de, ville isolere rundt 20 000 soldater på vestbredden av elven Dnepr.

I en melding på Telegram sa Mykolayiv-guvernør Vitaly Kim: «Jeg føler litt for de idiotene som er forlatt på høyre bredd, men ikke mye. Alle sjefer flytter til høyre bredd.»

Elvens viktige rolle

Forrige uke sa det britiske forsvarsdepartementet i en uttalelse at to viktige broer som gir tilgang til den russisk-okkuperte sonen på vestbredden av Dnepr ved Cherson ikke lenger vil bli brukt til militære forsyninger.

Rapporten avslørte at tilgangen på tusenvis av russiske soldater var avhengig av to fergeoverganger og at denne kjeden nå var svært kort.

Dnepr-elven er et nøkkelelement i dette slaget, med ukrainske styrker som ødelegger hovedbroene og russiske forsyningslinjer i den okkuperte Kherson-regionen.