20 beste sanger av Brian Adams 2021

Det er sjelden man finner en sanger som synger og synger gitaren godt. Brian Adams er en av sangerne. Han er født i det vakre landet Canada og er sanger, komponist, gitarist, fotograf og komponist. Siden debuten i 1979 har hun vært sanger Solgt mer enn 100 millioner plater Over hele verden. Verdensomspennende. Han var den mest spilte artisten på kanadisk radio fra 2005-2010, og mottok noen av de beste solosangene i USA, Storbritannia, Canada og Australia. Vi vil se hans 5 beste sanger i artikkelen vår.

’69 Sommer

Sangen ble utgitt i 1984 fra hans fjerde album (Irresponsible). I videoen viser Brian en forlegenhet fra en ung middelklassegutt til å bli en rockestjerne. Sangen ble skrevet av Jim Valens, en gammel venn av sangeren. Sangen var vellykket med å få gode anmeldelser fra publikum. Det året var det ingen sang. 5 er veldig populær i USA og ikke. 4 I Nederland.

Løp med deg

Sangen fra det samme albumet (Irresponsible) er en av Brian sine sanger som sparker i mot trenden med de vanlige sangene hans. Det er et faktum at hovedårsaken til Adams suksess er hans kjærlighetssanger, men i ting som dette er det ikke, han er involvert i det Forbudt forhold, med en kvinne han vil ha som sin kone.

Alt jeg gjør

Sangen ble utgitt i 1991 og ble en av tidenes beste kjærlighetssanger. Sangen toppet de britiske hitlistene de neste ukene. Opprinnelig ble den nominert til en Robin Hood-film og ble nominert til en Oscar. I denne sangen spilte han gitar på den beste måten. Likevel er suksessen til sangen nøkkelen til C Major, den enkle 4/4 tidssignaturen som driver tempoet i sangen.

Vær så snill å tilgi meg

Sangen ble spilt inn i 1993 og var en av årets største hits. I Storbritannia toppet sangen seg som nummer to på hitlistene. Hans eneste sang ble nr. 1 i Australia. Det var også på toppen av Brians fødselsland; Canada, Belgia, Frankrike, Norge, Portugal og Irland.

Har du noen gang virkelig elsket en kvinne?

Sangen ble utgitt i 1995 og ble skrevet for filmen “Don Juan DiMarco”. Sangen var definitivt en stor hit verden over. Det er også en av få Brian-sanger som er rangert som nr. 1 i USA. I tekstene kan publikum sees med tanke på tingene som får en sanger til å elske noen. På den måten lister han opp noen ting som viser hans kjærlighet til en kvinne.

Avsluttende ord

Som vi nevnte tidligere, er det ingen tvil om at Brian Adams er et av de største navnene for en sanger som kommer gitarist. I mange år har han underholdt publikum med skuespillet sitt, som fortsetter. Vi håper å se ham spille på scenen igjen i årene som kommer.