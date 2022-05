200 Android-applikasjoner skjuler skadelig programvare som kan hacke Facebook-kontoen din

Play-butikken blir igjen angrepet av skadelig programvare. Dette spionviruset, kalt FaceStealer, prøver å hacke Facebook-kontoen til Android-smarttelefonbrukere. Den skjuler seg i koden til 200 tilsynelatende legitime applikasjoner.

Dangerous spyware FaceStealer er tilbake spillbutikken. Skadevaren ble oppdaget av Trend Micro-forskere og klarte det infisere 200 applikasjoner tilgjengelig i Google Store omgå sikkerhetstiltak.

«Facestealer endrer kode ofte, noe som fører til mange varianter. Siden oppdagelsen har spionvare kontinuerlig plaget Google Play.forklarer Trend Micro-rapporten, publisert 16. mai 2022.

Avinstaller disse Android-appene umiddelbart, de skjuler skadelig programvare

For ordens skyld, FaceStealer ble først identifisert i juli 2021. Viruset gjorde det en ny opptreden lagt merke til i Play Store mars i fjor. Skadelig programvare er laget for å stjele facebook-legitimasjon og overføre dem til servere i utlandet, spesielt i Russland. Spesifikt søker hackere å ta kontroll over Facebook bruker av deres ofre.

Under dette nye angrepet gjemte viruset seg koden for 200 Play Store-apper. Trend Micro publiserer ikke hele listen over infiserte apper i Play Store. Rapporten inneholder imidlertid navnene på flere populære apper som har blitt berørt. Vi inviterer deg til å avinstallere dem snarest hvis du har gått i fellen. Bytt gjerne Facebook-passordet ditt med en gang.

Daglig trening OL

Nyt bilderedigeringsprogrammet

panoramakamera

Fotospilloppgaver

svermbilde

Business Metadata Manager

Crypto mining Farm din egen valuta

Google-team har allerede fjernet alle disse appene fra Play-butikken. Blant de infiserte appene er ulike tilsynelatende ufarlige løsninger, for eksempel treningsapper. Trend Micro peker også på en applikasjon som lar deg miner kryptovalutaer med Android-smarttelefonen din.

Trend Micro opplyser i sin rapport at de oppdaget mange VPN-apper infisert med FaceStealer malware. 42 av de berørte appene hevder å tilby tjenester gratis vpn. 20 av de identifiserte appene tilbød kamerarelaterte funksjoner, mens 13 av appene var dedikert til bilderedigering.

«Brukere kan unngå denne typen falske apper ved å sjekke anmeldelser, spesielt negative anmeldelser, for eventuelle bekymringer eller uvanlige opplevelser fra ekte brukere som har lastet ned appene.»råder Trend Micro.