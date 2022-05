200 Android-applikasjoner skjuler skadelig programvare som kan hacke Facebook-kontoen din

Play-butikken ble igjen angrepet av skadelig programvare. Dette spionviruset kalt FaceStealer prøver å hacke Facebook-kontoen til Android-smarttelefonbrukere. Den skjuler seg i koden for 200 legitime applikasjoner.

FaceStealer, et farlig spionprogram, har blitt relansert Play Butikk. Skadevaren ble oppdaget av Trend Micro-forskere og ble administrert Påvirker 200 applikasjoner tilgjengelig i Google Store Ignorerer sikkerhetstiltak.

«Faceteler endrer ofte koden, noe som skaper mange variasjoner. Siden oppdagelsen har spyware angripet Google Play konstant.»Forklarer Trend Micro-rapporten utgitt 16. mai 2022.

Avinstaller disse Android-appene snarest, de skjuler skadelig programvare

For registrering ble FaceStealer først oppdaget i juli 2021. Viruset ble opprettet En annen opptreden ble lagt merke til i Play Store mars i fjor. Skadelig programvare utviklet Stjele Facebook-legitimasjon Send dem til utlandet, spesielt til servere i Russland. Jada, hackere prøver å ta kontroll Facebook bruker Ofrene deres.

Under dette nye angrepet forsvant viruset Kode for 200 apper fra Play-butikken. Trend Micro har ikke gitt ut en fullstendig liste over berørte apper i Play Store. Navnene på mange populære applikasjoner som har blitt berørt er imidlertid i rapporten. Hvis du går i fellen, inviterer vi deg til å avinstallere dem umiddelbart. Endre Facebook-passordet ditt umiddelbart.

Daglig trening OL

Nyt Photo Editor

Panoramakamera

Fotospillpuslespill

Svermbilde

Business Meta Manager

Cryptomining Farm er din egen valuta

Alle disse appene er allerede fjernet fra Play-butikken av Google Groups. Det er mange ufarlige løsninger i de berørte applikasjonene som treningsapplikasjoner. Trend Micro peker også på en applikasjon som lar deg Kryptovalutaer er mine med Android-smarttelefonen din.

Trent Micro sa i sin rapport at funnet Mange VPN-applikasjoner er infisert med FaceStealer malware. De berørte 42 appene hevder å tilby tjenester Gratis VPN-er. De 20 appene som er identifisert er de som tilbyr kamerarelaterte funksjoner, mens 13 apper er dedikert til bilderedigering.

«Brukere kan unngå falske apper som dette ved å sjekke anmeldelser, spesielt negative anmeldelser, for å se om det er noen uvanlige bekymringer eller opplevelser fra ekte brukere som har lastet ned applikasjonen.»Trend Micro Consulting.