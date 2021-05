2021 IIHF: Norges ishockeylandslag for menn, forhåndsvisning, live stream, statistikk, liste, tabell og mer

Norge har slitt i de to siste internasjonale verdensmesterskapene i ishockeyforbund (IIHF), men har gått sakte. I 2018 ble de slått 2-5 (1-1-1-4), 13-31 av motstanderne. Selv lagene som utgjør sluttspillet slipper inn nesten 20 mål gjennom hele kampen, men i motsetning til Norge scoret de også. Norge fant nettet høyere i 2019, med sin produksjon seks mål høyere enn i 2018 totalt. De droppet 33 flere mål og fjernet seg igjen fra kontroversen. Kanskje 2021 blir året de kutter motstandernes poeng.

Overraskende nok går Norge inn i verdensmesterskapet i IIHF 2021 fra 2019 med de samme tre målene. Totalt er 17 av de 28 plassene på listen fylt av spillere fra det laget som må ha minst noen kjemi. Det var en verdifull ressurs for laget da de jaget den første medaljen ved verdensmesterskapet i programhistorien.

Kampdetaljer

Datoer Fredag ​​21. mai – Søndag 6. juni 2021 plassering Riga, Latvia plassering Olympic Sports Center og Arena Riga Kanal NHL Network (USA), DSN (Canada) Direktestrømming Premium-TV (global)

Forhåndsvisning

Norge har ikke spilt et spill ennå, noe som gir en nøyaktig titt på hvordan dette laget presterer mot konkurransen. Deres første kamp var mot Tyskland, som kom mye varmere ut enn han forventet og lett slo Norge. Nordmennene møtte da et dårlig italiensk lag og tok kampen riktig. Det er veldig vanskelig å sitte på 1-1 og måle dem, men med noen flere nivåutfordringer for å gjøre dette den andre uken, bør fans snart få svar.

2021 Norge IIHF verdensmesterskapsliste

Nei. Navn Tilstand assosiasjon 5 Erland Lesund Forsvarer Rogel Angelhome 6 Jonas Holos Forsvarer Linkoping H.C. 8 Matthias Tretons Framover HC La Sux-D-Funds 9 Andreas her Framover Star Frederickstadt 10 Ludwig Hoff Framover Stavanger Oilers 11 Samuel Sun. Framover AIK Stockholm 1. 3 Sondre Olden Framover Sheffield Steelers 15 Tommy Christiansen Framover Stavanger Oilers 16 Magnus Brake Henriksen Framover Valerenka Oslo 17 Stephen Espeland Forsvarer EM Salzburg 18 Tobias Lindstrom Framover Valerenka Oslo 19 Eric Solston Framover Storhammer hockey 20 Emilio Peterson Framover Stockton varme 21 Christian Bull Forsvarer Greifel Penguins 22 Martin Roymark Framover Valerenka Oslo 24 Vær Julian Holm Forsvarer Cleveland Monsters 29 Christian Astby Forsvarer Stavanger Oilers 31 Jonas Arndsen Keeper Oripro H.K. 33 Henrik Hawkland Keeper Forgetstad Karlstadt 38 Henrik Holm Keeper Stavanger Oilers 40 Ken Andre Olymp Framover DEG Düsseldorf 43 Av Max Crockt Forsvarer Coventry Place 46 Mathis Olympus Framover Grislis Wolfsburg 49 Christian kassett Forsvarer AIK Stockholm 51 Mats Rosalie Olson Framover Frolunda Göteborg 76 Emil Lilleberg Forsvarer Sparta Sorbosborg 85 Michael Haga Framover Diggergarden Stockholm 93 Thomas Walkway Olson Framover Nye Ascar

Norsk forhåndsplan

Norge konkurrerer i gruppe B og skal spille hverandre i gruppe B i åpningsrunden. Alle gruppe B-kamper spilles på Arena Riga i Riga, Latvia.