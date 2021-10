2021 MacBook Pro-anmeldelse: En stor forandring

Hvor skal du begynne med denne 2021 MacBook Pros? Stemmer Apple for deres M1 Pro / Max-brikker? Aldri sett deres Liquid Retina XTR-skjerm? Portene deres som vi trodde var tapt for alltid? Sjelden er nye Mac-er så nye og forventet. Hva om vi starter med deres design, gjennomsiktig? Her er den første delen av en test som dekker mange ting, denne MacBook Pro er anmeldt fra topp til bunn og fortjener spesiell behandling.

En ny tykkelse

De MacBook Pro 2021 Ikke der for å le. Etter 2016-2020-syklusen, gjenstand for alvorlig slankebehandling, gjenvinner MacBook Pros tykkelse og vekt. Ikke tro på Apples tall: selvfølgelig vil MacBook Pro 13 “M1 (den siste arvingen av designet som åpnet i 2016) være 1,56 cm når den nye MacBook Pro 14 ikke overstiger 1,55 cm, men profilen deres er ikke den samme .

MacBook Pro 16 “og 14” 2021

MacBook Pro 14″

De nye MacBook Pro-ene har ikke lenger en smalere form, og kantene er tynne nok til å romme ganen. De to store flatene til de parallelle rørene er nå flate og strekker seg til de tykke kantene. Kort sagt, 2021 MacBook Pros er enorme. Ved siden av 2012-2015 Retina-modellen er de nyere modellene mer imponerende.

MBP 13″ M1 MBP 14″ MBP 16 “2021 MBP 16″ Intel Høyde 1,56 cm 1,55 1,68 1,62 Bredde 30.41 31,26 35,57 35,79 Dybde 21,24 22,12 24,81 24,59 Vekt 1,4 kg 1,6 kg 2,1 kg 2 kg

Vektøkning: Med 1,6 kg er MacBook Pro 14 “200g mer enn Pro13” eller 300g mer enn Air. Når det gjelder den nye 16 “, er den 100 gram mer enn forgjengeren Intel eller 300 gram mer enn 15” berøringslinjen. Som det står skrevet virker det kanskje ikke nevneverdig, men iPhone 13 Pro Max – ikke spesielt lett som alle er enige om – veier gode 238 gram, så jeg kjente forskjellen på disse bærbare datamaskinene enten den var i veske eller håndlengde.

Topp til bunn: MacBook Pro 14 “, MacBook Pro 13” 2018, MacBook Pro 15 “2014 og MacBook Pro 15” 2006

I motsetning til de nyeste iPod-ene, iPhone-ene og iMac-ene, har ikke 2021 MacBook Pro-ene skarpe kanter. Vinklene deres er avrundede, en måte å jevne ut utseendet deres litt. Med denne funksjonen minner de om PowerBook G4, som senere ble den første MacBook Pro.