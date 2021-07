2021 Sinoocean Grand Hongqiao Night slutter seg til Global Elite for å diskutere helsestatus i Kina

Shanghai – (arbeidstråd) – På kvelden 30. juli 2021 ønsket Shanghai Hongqiao, verdens veiskille, status for kinesisk helse – “2021 Grand Hongqiao Night”, en internasjonal helsebegivenhet. Sinoocean Group, med sin kinesiske helseinnovasjon – Sinoocean – Hongqiao Wanheyuan, deltok i den internasjonale utstillingen der globale kjendiser samlet seg, og benyttet muligheten til å bringe verden tilbake til Kina og presenterte et nytt forslag til sunt liv i de neste 20 årene i Asia.

På showet gikk Ye Qing, grunnlegger av WJX, og Zhang Jie, senior blomsterdesigner, sammen for å tolke det reneste og vakreste åndelige riket med orientalsk estetikk, mens Xiang Wei, den berømte artisten og Li Jians kongelige gitarist, ledet den sunne musikken og tilbød en audiovisuell fest mellom øst og vest.

Helse forener tidens prestisje. Sinoocean-Hongqiao Wanheyuan sitter i bølgen av en tid med orientalsk kulturell tillit, og står i vindene i den nye æra og tilbyr nye forslag til et bedre liv i de neste tjue årene i Asia.

Sinoocean Hongqiao Wanheyuan

Det første WELL V2-sertifiserte boligprosjektet på samfunnsnivå i Kina

Som utøver av den nasjonale “Healthy China” -strategien og en pioner innen “Health Building”, tok Sinoocean ledelsen for å introdusere den amerikanske helsebyggestandarden WELL i 2015, og nådde strategisk samarbeid med Delos, selskapet som opprettet WELL -standarden, fremmer bruk og implementering av WELL-standarden i 2016. I 2020 bygde Sinoocean-Hongqiao Wanheyuan, det første registrerte WELL V2-boligprosjektet i hele samfunnet i Kina.

I oktober 2015 ble det investert av Bill Gates ‘investeringsselskap Cascade. I september 2012 kunngjorde USAs tidligere president Bill Clinton at Will hadde sluttet seg til Clinton Global Initiative. Leonardo DiCaprio jobber som en av Wells konsepteksperter. Han designer rom i henhold til komfortstandarder og anser boligen sin for å være verdens første sunne hjem. WELL Building Certification Standard har blitt et globalt uttrykk for et sunt liv med de internasjonale sanitære bygningsstandardene.

WELL Building Standard-sertifiseringen ble utviklet av Mayo Medical Center over en syvårsperiode, og har innarbeidet resultatene av vitenskapelig og medisinsk miljøhelseforskning. Den tar hensyn til menneskers helse og komfort fra et menneskesentrert perspektiv, og plasserer menneskers helse og komfort i spissen for byggeskikk. Basert på de grønne testene av bygninger, utdyper det bekymringen for innemiljøet og komforten for menneskers helse. Det er verdens første innendørs byggestandard som er rettet mot folks helse og komfort. Gjennom den strenge kontrollen med rundt 100 indikatorer, omformer den konstruksjonsstandarden rundt 10 gode helsekonsepter “Luft, vann, ernæring, lys, lyd, bevegelse, komfort, materiale, samfunn og ånd” og 108 standarder med 204 tekniske detaljer, virkelig oppnådd den omfattende helsevurderingen fra kropp til sinn, og samarbeide med retningslinjene for det raffinerte dekorasjonssystemet. Den omfattende menneskelige omsorgen for WELL -sertifiseringsordningen er fullstendig illustrert av systemretningslinjene.

konklusjon:

Sinoocean Group utforsker aktivt forholdet mellom arkitektur og helsen til beboerne, og bruker Sinoocean Health Building System som en sunn byggestandard for å møte den nye helseskalaen med strenge standarder, slik at virkelig sunt liv kan integreres i livet til alle høy figur.

