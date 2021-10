2022 Qatar World Cup: Norge vil ikke se bort fra kampen

På en ekstraordinær konferanse organisert av Norges Fotballforbund (NFF) stemte 368 delegater for forslaget, mens 121 avviste det. En norsk ekspertrapport sto også imot boikott, og slo fast at det ikke var et tilstrekkelig verktøy, og anbefalte i stedet 26 tiltak for å integrere og utvide den sosiale fremgangen i Qatar.