2023 Impact Wrestling-resultater under beleiring

Impact Wrestling presenterte sin Under Siege PPV fredag ​​26. mai 2023 kl. 02.00 Paris-tid eller 20.00 Montreal-tid.

Du kan se showet Fite TV (Kjøp programmet her).

Forfra

TAG LAGET KAMP

The Coven (Taylor Wilde & Kylin King) vs. Death Dolls (Jessica & Courtney Rush)

På slutten av kampen landet Courtney Rush en skarpskytterinnsending på Taylor Wilde for seieren.

Vinnere: Death Dolls (Jessica & Courtney Rush)

Impact Digital Media Championship Tournament

Joe Hendry (c) vs. Dirty Tango

På slutten av kampen går Joe Hendry til Dirty Tango, som sparker ham i områdene og tvinger dommeren til å stoppe kampen.

Vinner: Joe Hendry (c) av DQ

Etter kampen går Dirty Tango etter Joe Hendry når musikken til Santino Marella plutselig treffer. Power Manager sparker ut Dirty Tango, som deretter feirer med Joe Hendry.

Hovedseremoni

Enkel kamp

Kenny King (med Sheldon Jean) vs. Nick Altice

På slutten av kampen suser Kenny King av det andre tauet, men Nick Altis fanger ham i luften og kontrer en kraftbombe. Nick Altice søker deretter om King’s Lynn Cloverleaf-innleveringsseieren.

Vinner: Nick Altice

Etter kampen feirer Nick Altis seieren, så forlater han ringen og plutselig på tribunen ser vi Killer Kelly og Masha Slamovich kjempe. Killer Kelly får overtaket på Masha Slamovich denne gangen før de to kvinnene blir adskilt av sikkerhet.

6 Mann Tag Team Match

The Design (Deaner, Angels & Cohn) vs. Rich Swann, Sammy Callihan og Jake Crist

På slutten av kampen fanget Angels Rich Swann først, som gikk inn i en handspring moonsault, men da han prøvde å følge opp med en halv nelson suplex, overrasket Rich Swann ham med en utrulling for de tre tellende og seieren. .

Vinnere: Rich Swann, Sami Callihan og Jake Crist

Enkel kamp

Giselle Shaw (med Jay Vidal & Savannah Evans) vs. Trinity

På slutten av kampen bringer Trinity Gisele Shaw til gulvet i en solnedgang-flip-mote, og følger deretter opp med Star Struck for seieren ved underkastelse.

Vinner: Trinity

Impact World Tag Team Championship-kamp

Ace & Bey Club (c) (Ace Austin & Chris Bey) vs. Subkultur (Flash Morgan Webster & Mark Andrews m/ Dani Luna)

På slutten av kampen slo Ace Austin Flash Morgan Webster med et Roundhouse Kick, som deretter sendte Chris Bay inn på Mark Andrews, som tok en Art of Finesse. Ace Austin fortsetter runden på Mark Andrews for seieren.

Vinnere: ABC (C) (Ace Austin & Chris Bay)

Impact X-Division Championship Match

Trey Miguel (c) mot Chris Sabin

På slutten av kampen setter Trey Miguel fingrene i øynene til Chris Sabin og dommeren går deretter inn for å irettesette ham. Chris Sabin prøver å ta vuggesjokket til dommeren ettersom han ser mer av ringen, men han innser det i siste liten. Trey Miguel satte et haglefall på Chris Sabin på dommeren bak ham. Chris Sabin tar sitt vuggesjokk til Trey Miguel, men dommeren kan ikke telle. Chris Sabin prøver å vekke dommeren, men i mellomtiden griper Trey Miguel malingsboksen sin og sprayer den i ansiktet til motstanderen før han ruller opp for seieren.

Vinner: Trey Miguel (C)

Impact World Championship utfordrere 6-veis kamp

Elg vs. Eddie Edwards vs. Jonathan Gresham vs. Yuya Uemura vs. Alex Shelley vs. Frankie Kazarian

På slutten av kampen slo Eddie Edwards ut Frankie Kazarian med Boston Knee Party. Yuya Uemura kommer deretter tilbake og treffer en tysk suplex på Moose, men Alex Shelly overrasker ham med et superspark og han avslutter med Shell Shock for seieren.

Vinner: Alex Shelley

– Backstage prøver Chris Sabin å angripe Trey Miguel, men sikkerheten griper inn for raskt.

Impact Knockouts verdensmesterskapsturnering

Tiona Bruzzo (c) vs. Jordyn Grace

På slutten av kampen brakte Teona Brusso sin Queen’s Gambit til det andre tauet på Jordyn Grace, som deretter tok seieren.

Vinner: Teona Burasso (C)

No Impact World Championship Qualification Tournament

Steve Maclin (c) vs PCO

På slutten av kampen går PCO opp til det tredje tauet, men Steve McLean kommer tilbake for å angripe og kaster ham voldsomt inn i slaggblokkene plassert på gulvet. Steve Macklin frigjør deretter PCO-en og han kjører KIA-en sin inn i ham på en slaggblokk for seieren.

Vinner: Steve McLean (c)

Etter kampen ba Steve McLean Scott D’Amore om å legge tittelen på fanget som lovet. Scott D’Amore etterkom, så rakte han ut hånden til Steve Macklin og ristet den ikke, fornærmet ham og dro. Plutselig dukket Bully Ray opp bak lederen av IMPACT Wrestling og kvalte ham med beltet. Steve McLean går deretter tilbake til ringen og hjelper Bully Ray med å sette opp et bord som han vil sette fyr på. Matthew Rehwold prøver å gripe inn, men han blir ikke tatt av de to. PCO og Motor City Machine Guns (Alex Shelley & Chris Sabin) prøver å gripe inn, men Steve McLean og Bully Ray roer dem ned. Bully Ray og Steve Macklin satte deretter fyr på bordet og satte Scott D’Amore inn.

Showet avsluttes med at Bully Ray løfter verdensmesterens arm til jubel fra fansen og Scott D’Amore som ligger på gulvet.

Bildekreditt: IMPACT Wrestling