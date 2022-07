2023 Toyota Corolla testbil: mer økonomisk, mindre slim

Vent, det er 25 år siden Toyota lanserte et nytt mekanisk konsept, hvis formål var å spare drivstoff. Den første Prius, et eksotisk lite karosseri som distribueres dråpevis i Europa, er allerede et kvart århundre gammel, noe som selvsagt også er tilfellet med hybriden i Toyota-stil. Og hvis oppskriften i dag ikke har endret seg radikalt, så ser det ut til at produsenten i noen år nå har prøvd å gi den mer og mer smak. Det må sies at han var sårt mangelfull i lang tid, for uavhengig av intensjonene eller ønskene til en litt mer dynamisk sjåfør, levde Toyota Hybrid sitt liv, og svarte bare på forespørselen fra nevnte sjåfør, og foretrakk en moderat appetitt. Men som vi sa, jo lenger det går, jo mer vil du forandre deg.

Flere hester, færre kilo

For denne oppdateringen fra Corolla vil den estetiske vurderingen gjøres raskt: en liten retusjering av støtfangerne, en økning av det digitale dashbordet og midtdisplayet. Det er alt.

På den mekaniske siden har Toyota gjort mye arbeid. Først ved å øke kraften til de elektriske motorene knyttet til 1,8 og 2,0 liters bensinmotorer. 1,8 liters versjonen har nå 140 hk totalt, 2,0 liters versjonen 196 hk. Samtidig er systembatteriet mer kompakt og lettere, samtidig som det forbedrer strømkapasiteten. Alt dette gir uendret forbruk og utslipp på 1,8 liter (4,5 l/100 km, 102 g CO2/km), men med bedre ytelse (0-100 km/t på 9,2 sekunder, mot 10, 9 tidligere). 2,0L-motorer går mindre frem, og det er jevnt forbruk og utslipp som går ned. Tallene er fortsatt under avtale, men Toyota forventer at den vil nå 107gCO2/km for denne versjonen.

Til slutt er det denne lille tingen som, som vi har sagt, Toyota har jobbet utrettelig i noen år: å sørge for at denne «fleksible» eller «kaffekvern»-effekten til hybridene deres ble slettet. Forstå at når du øker hastigheten, føler du en merkelig kontrast mellom det du ber om, det du hører fra motoren og det du føler.

Dommer: 16,5/20

Nok en gang gjør Toyota fremgang. Med denne nye utviklingen passer alle disse bedre, for en mer naturlig følelse, og tallene understreker, litt ekstra ytelse. Fortsatt den kompakte hybridreferansen, Corolla? Ikke sikker på det. Fordi Ny Honda Civic Det føles bedre. Når det gjelder forbruk er det vanskelig å sammenligne uten å sammenligne de to bilene på samme bane. Men sannheten er at spillet fortsatt er sterkt i sin sjanger. Turen vår endte med et gjennomsnitt på 4,6L/100 km med 1,8L-versjonen, og vi er klare til å sverge på at i motsetning til hva produsenten sier, forbruker den mindre enn det nåværende produktet. Den oppdaterte Toyota Corolla lanseres tidlig i 2023. Prisene er ikke kjent ennå.

Dens gode sider

Salaten hans er alltid flott

Ytelsen er på vei oppover

Føles mer og mer naturlig

Toyota Corolla 1.8L Hybrid

Lengde: 4.370 mm

Bredde: 1790 mm

Høyde: 1.460 mm

Boksvolum: 313 liter

Gjennomsnittlig drivstofforbruk (WLTP): 4,6 l / 100 km

Slagvolum: 1.798 cc

Effekt: 140 HK

Dreiemoment: 185 Nm

Maksimal hastighet: 180 km/t

Akselerasjon (0-100 km/t): 9,2 sekunder.

Karbondioksid (WLTP): 102 g/km

Grunnpris: NC