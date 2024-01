2024-kalenderen blir klar

Île-de-France Mobilité har klargjort tidsplanen for ankomsten av Navigo Pass på iPhone. Vi sees til våren, før OL starter.

Endelig slutten på den årelange rekken? Offentlig transport i Île-de-France er mer og mer avhengig av Navigo Pass. Dette passet har vært tilgjengelig på Android-smarttelefoner i årevis, men ennå ikke på iPhone.

Etter år med diskusjoner og vendinger ser det ut til at ventetiden for brukere endelig er over.

Mål: Våren 2024

I en artikkel publisert på den offisielle bloggen d'Île-de-France Mobilites og sendes av iGen, kan vi finne en tidsplan over nye funksjoner som er planlagt for transportnettverket i 2024. Det forventes renovering av enkelte tog eller utvidelse av T-banelinje 11 og 14.

Midt i alle disse erklæringene finner vi det berømte løftet: «Du kan sjekke inn på stasjonen med iPhone og Apple Watch«. og tittelen refererer til kalenderen: Våren 2024. Det vil si fra 20. mars 2024 til 20. juni 2024.

For IDF Mobilites ser vi for oss at målet vil være å ha tjenesten fullt operativ innen juli 2024, når sommer-OL begynner. Denne gangen vil Paris-regionen helt sikkert ta imot mange turister utstyrt med iPhone. Folk ønsker å forenkle livet sitt ved å sjekke inn med smarttelefonen eller Apple Watch.

Vi snakker om å kunne reise fra start til slutt med din iPhone her, ikke om å laste inn et transittkort ved hjelp av en smarttelefons NFC.