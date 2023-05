2024-modeller hos John Deere: Klare for fremtiden med nytt G5Plus CommandCenter og mer bekvemmelighet

YoDet nye G5Plus CommandCenter inkluderer dokumentasjon, datasynkronisering, JDLink-tilkobling, hastighetsmodulering, seksjonskontroll og AutoTrac-veiledning som standard på alle 6R-, 7-, 8- og 9-seriens 6-sylindrede traktorer. En 12-tommers skjerm, på 8 tommer ( 32,5 cm), er G5Plus CommandCenter 33 % større enn den forrige konsollen. Den har høyoppløsning og en raskere prosessor. «Denne oppgraderingen vil tillate kundene å oppnå nye nivåer av presisjonsjordbrukseffektivitet og brukervennlighet samtidig som de sikrer at traktorene deres er klare for fremtiden,» sier produsenten.

6R-serien

2024-modellen John Deere 6R bringer nye utviklinger som forbedrer førerkomforten. Den redesignede rattstammen og det nye rattet gir mer komfort, spesielt når det gjelder ytelse på veien. I tillegg, med det nye støtdempersystemet tilgjengelig på Premium- og Ultimate-seter, hever 2024 årsmodell 6R-serien listen ytterligere.

Serie 7, 8 og 9

2024-modellen 7R-serien har et nytt styresystem med 50 % økning i styreevnen. Faktisk er større styresylindere standard på alle 7R-modeller. For å forbedre førerkomforten under transport er 7R utstyrt med et nytt styresystem i bilstil. Refokuserer naturlig og forbedrer linjen betraktelig. Denne funksjonen, kjent som responsiv styring, kan enkelt aktiveres ved hjelp av en programmerbar tast på CommandCenter. To ekstra bremseskiver foran forbedrer føreropplevelsen og bæreytelsen.