2024 truer med å slå varmerekorden satt i 2023

FN hadde allerede fredag ​​advart at 2024 kan bryte varmerekorden som ble satt i fjor, og ba om drastiske kutt i klimagassutslipp for å bekjempe klimaendringene.

Forskere ved National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) gjorde til og med en probabilistisk beregning: Det er en av tre sjanser for at 2024 blir varmere enn 2023, og en 99% sjanse for at 2024 vil rangere blant de fem varmeste årene.

WMOs årlige rapport om globale temperaturer – som samler flere autoritative databaser – bekrefter at 2023 var det varmeste året som er registrert «så langt».

Den årlige gjennomsnittlige globale temperaturen i 2023 er 1,45 °C over førindustrielle (1850-1900) nivåer.