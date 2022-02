22/02/2022 I dag: Flaks, ny begynnelse, astrologi … meningsfull date?

Denne tirsdagen viser kalenderen 22.02.2022. En litt spesiell rekkefølge av tall som ikke forekommer ofte og noen liker å holde seg til fulle betydninger. Så, flaks, kjærlighet eller en ny start, vi tar denne dagen som alt annet.

Først, la oss beskrive denne datoen som Palindrome. Med et ord kan denne tallrekkefølgen leses i begge retninger. For de som liker begge, kan det til og med sies at denne dagen kommer på den andre dagen i uken, og det er greit å komme med et ønske klokken 22:22 (men det kan også gjøres hver dag). Det kan også være en mulighet til å prøve lykken i lotteriet, for eksempel å vinne மில்லியன் 40 millioner i EuroMillions denne tirsdagen.

Når vi snakker om flaks, fører disse påfølgende datoene ofte til bryllup eller suksess med å starte en ny aktivitet. I år valgte Kanye West for eksempel 22. februar å gi ut sitt nye album, Tonda 2.

For de som er interessert i aritmetikk, refererer ikke dette Mars-tallet til 2, men til 3. Faktisk, i aritmetikk må du legge til tall for å finne betydningen av en dato. I dette tilfellet kommer vi til 12, 2 + 2 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2 + 2. Men aritmetikk refererer til tallene mellom 1 og 9, så du må legge til 1 og 2 for å lage 3. Når det gjelder betydninger, refererer 3 mest til energi, kommunikasjon og kreativitet. For de som følger denne vitenskapen er denne tirsdagen en dag for å gå en ny vei, skape eller våge. Et helt program.

I astrologi ser det ut til at vanntegn – Skorpionen, Krepsen og Fiskene – er de mest følsomme for denne datoen, som sies å gi dem mye intuisjon og følsomhet. Tvert imot snakker vi om den store følelsen som kan skape spenninger.

Det spiller ingen rolle om vi forstår eller ikke. Det er verdt å merke seg at en lignende dato ikke vil skje igjen før 21. desember 2112. Og vi kommer ikke hit for å snakke om det.