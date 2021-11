225 millioner dollar er kostnaden for Boeings arrangement

Wall Street Journal rapporterte fredag, med henvisning til kilder nær saken, at Boeings styre nådde en avtale på 225 millioner dollar (omtrent 194 millioner dollar) i et søksmål anlagt av flere aksjonærer på grunn av manglende tilsyn med 737 Max. Den amerikanske flyprodusenten har også sagt ja til å utnevne en intern og ansvarlig megler med kunnskap om flysikkerhetsprosedyrer.

737 Max ble satt på bakken i 20 måneder etter to dødsulykker, før det gradvis ble tillatt å fly verden rundt siden slutten av 2020. Dette flyet er imidlertid fortsatt en bekymring for Boeing. Siden de første produksjonsfeilene ble oppdaget på slutten av sommeren 2020, har konsernet allerede oppdaget flere nye feil. Så produksjonsratene er redusert til omtrent to eksemplarer per måned, sammenlignet med fem eksemplarer normalt, og leveransene er satt på vent mens det er tid for inspeksjoner og endringer.