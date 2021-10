24 millioner dollar stjålet av hackere gjennom Windows

Hackere har klart å stjele flere millioner dollar inn Bitcoin takket være Windows. I henhold til detaljene som er gitt om denne situasjonen, ville de ha lyktes takket være utnyttelsen av en feil i utklippstavlen i Windows. I alt ble 24 millioner dollar plyndret fra 1300 ofre. De utnyttet mangelen på sikkerhet for å få tilgang til lommebokadresser og transaksjonstokener.

De kunne også ha hatt tilgang til kredittkortkoder. Disse konfidensielle dataene var lett tilgjengelige ved å følge kopien som utklippstavlen hadde laget i Windows. Hackere har vært gjennom skadelig programvare. Vi minner deg om at måten å beskytte deg mot denne feilen er å installere et antivirusprogram på datamaskinen. Ifølge informasjon rapportert av Avast, cybersikkerhetsspesialisten, overvåker skadelig programvare opprettet av hackere utklippstavlen for ytterligere modifikasjoner.

Avast planlegger operasjoner for å advare

Endringer skjer så snart brukeren kopierer og limer Bitcoin -transaksjonslommeboken og tokenadressene. Dette gjør at de kan tømme lommeboken og sette byttet i andre lommebøker. Avast indikerer at en omfattende bevissthetsoperasjon vil bli lansert for å advare alle om muligheten for tyveri gjennom utklippstavlen.