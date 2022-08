250 euro, «det er et nettskjema for dette»

12. juli skulle Elin og fire andre venner fly fra Brussel til Spania. Da de forsinket flyet klokken 14.00, ble det kansellert rundt klokken 17.30. Imidlertid var de unge belgierne foran ombordstigningsporten. HBVL sier de har bestemt seg for å søke erstatning fra Ryanair.

Etter å ha fått refusjon fra selskapet og ombooket nye flyreiser med TUI, forklarer Elaine hva hun gjorde for å få pengene som kompensasjon: «Vi ba om 250 euro kompensasjon fra Ryanair basert på EU-forordning 261. Dette gir, hvis flyet er forsinket med kl. minst fem timer eller Passasjerer har rett til å kreve kompensasjon i tilfelle av kansellering av fly. Det finnes et online skjema for dette på Ryanairs nettsted”.







Hvis hun først skulle komme på feilmeldingene, tjente faktisk 21-åringen det beløpet. «Passasjerer har faktisk rett til kompensasjon under EU261. De kan gjøre dette via nettstedet vårt,» bekrefter Ryanairs talskvinne Catriona Gallagher.