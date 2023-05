256 GB-versjonen av smarttelefonen har den beste prisen

Leter du etter en 5G-smarttelefon med et budsjett på 400 euro? I så fall vil den følgende gode planen garantert fange oppmerksomheten din. Akkurat nå tilbyr Amazon og Boulanger deg 256 GB-versjonen av Nothing Phone (1) til nøyaktig 399 euro.

5G-kompatible smarttelefoner blir rimeligere, som denne gode planen fra Amazon og Boulanger demonstrerer. Faktisk lar de to e-handelssidene deg ha Nothing Phone (1) for mindre enn 400 euro.

Vist til den anbefalte prisen på 499 euro under lanseringen i juli 2022 256 GB versjon av Nothing Phone (1) Amazon og Boulanger selger den for 399 euro. For informasjon refererer kampanjetilbudet til den svarte fargen på telefonen.

Nothing’s Phone (1) regnes som en «mid-range plus»-smarttelefon, og har en 6,55-tommers OLED-skjerm med en Full HD+-oppløsning på 1080 x 2400 piksler og en oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz. Den har en Qualcomm-prosessor Snapdragon 778G+, 8 GB RAM, et 4500mAh batteri med 33W hurtiglading og Android 12 kombinert med Nothing OS-overlegg. For foto-/videodelen er det en dobbel 50+50 MP hovedsensor og en 16 MP frontsensor. Trenger du å vite mer? Finn artikkelen vår relatert til Nothing Phone-testen (1).