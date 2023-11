26 mål under 19xG: Overspiller Anderlecht denne sesongen?

Etter kampdag 13 (før Antwerpens tap mot Standard denne lørdagen), er Anderlecht det andre Pro League-angrepet denne sesongen, uavgjort med Brugge og bak Union Saint-Guillois. Siden starten av sesongen har Mavs hatt et stort gap mellom scorede mål og scorede mål. Hvordan forklare dette?

Anderlecht har hatt en god sesong med andreplass. Men mål i spar også. Med 26 mål på 13 kamper kjører angrepsenheten for fullt. Litt for mye? Fordi dens kjerne Brian Rymers Det er et stort gap mellom scorede mål og forventede mål (xG) på tvers av alle proffligaklubber.

En xG indikerer sannsynligheten for at et skudd blir konvertert til et mål. Ved å legge til alle scenariene får vi xG-poengsummen. jeg erDe gjenspeiler ofte karakteren til en kamp og gjør det vanligvis mulig å identifisere laget med flest sjanser.

Basert på merker, Caspar Tolberg Leder det lilla angrepet med åtte mål på 13 kamper. Han er foran Anders Dries (syv mål på 11 kamper) og Francis Amusu sammen med Mario Stroykens (Tre mål på 11 kamper hver).

«For å forklare denne enestående prestasjonen må vi se på tre spillere fra det lilla laget«, forklare Stephen Medeiros, videoanalytiker og dataanalytiker. «Francis Amusu 3 mål for 0,95 xG, Mario Stroykens 3 mål og 1,01 xG og Andrew Dreyer Har 2,01 xG og 7 mål. På en eller annen måte forklarer dette Anderlechts utmerkede prestasjon i Pro League. Vi kan konkludere med at de har gode prestasjoner, spesielt på distanse. Vi husker Dreyers hattrick ut av boksen i OHL. xG var veldig lavt på disse målene.»

Så kan Anderlecht se et comeback? «Det er ikke mulig. Det eneste alternativet for dem er å få mange sjanser per kamp uten å sette mål. Senere vil du se dette skje oftere. Forrige sesong endte Genk med 10 flere mål enn deres xG. For Union Saint-Guillois var det enda bedre: 13 mål mer enn totalt xG.«

Hvis ikke xG forklarer alt, fungerer det bra for Anderlercht, som reiser til La Gantoise denne søndagen klokken 18.30. Mauves må forsvare sin andreplass. Den vil inkludere mål og forventede mål.