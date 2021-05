27.05.2021 | Kunngjøringer | Ocean City MD News

Worcester Public Schools Outline Blended Learning Program for Fall Comeback

NEWARK – Skolesystemtjenestemenn kunngjorde denne uken planer om at et nytt virtuelt læringsprogram skal tilbys neste skoleår. Superintendent Lou Taylor informerte foreldre tirsdag at Worcester County Public Schools Blended Learning Program ville bli tilbudt som et virtuelt alternativ om høsten. “Som du har hørt de siste månedene, … Les mer»