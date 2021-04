27. april 2021: Hva er Sitka-agendaen i kveld?

The International Cruise Line ønsker å donere $ 1 million til Sitka, “uten begrensninger.”

Når Sitka-foreningen møtes i kveld (4-27-21), vil den vurdere tilbudet fra Norwegian Cruise Line Holdings, som selskapet sier bidrar til å dempe den økonomiske virkningen av den pågående Alaska cruise-suspensjonen.

I følge Fred Ridder fra Cruise Lines Agencies i Alaska har norske cruiselinjeskip kommet til Sitka i mer enn to tiår. To av selskapets mindre skip, Regatta og Seven Seas Mariners, som drives av selskapets datterselskaper, kobler seg regelmessig til havnen hver sesong.. Norwegian Spirit vil seile til Sitka i 2022, og Norwegian Sun-1900-passasjeren skal etter planen seile fra Japan til Alaska i april 2023.

I en e-post til KCAW sa direktør for offentlige og offentlige relasjoner Melissa Henshaw at hun ble varslet og byleder John Leach om tilbudet på millioner dollar under et telefonmøte med representanter for cruiselinjen. Selskapet planlegger å gi donasjoner til andre Alaskan-samfunn, men Henshaw sa at NCLH ikke har spesifisert hvilke eller hvor mange samfunn som vil motta lignende tilbud.

Forsamlingen vil diskutere tilbudet og Han kan Det ble besluttet å stemme på det. I følge språket i buntpakken er det ingen pengebegrensninger og “ingen bytte”. Det er opp til byen å bestemme hvordan donasjonene skal deles ut, hvis samlingen godtar dem.

Les hele agendaen her

Sitka-foreningen møtes klokka 18 i Harrigan Centennial Hall. Raven News vil sende møtet direkte, etter Alaska News Nightly.