29. juni er den korteste dagen som er registrert!

Jorden vår roterer en gang hver 24. time. Dette er hvordan Varighet den dagen. Virkeligheten er imidlertid litt mer komplisert. Fordi planeten vår ikke er veldig stabil. Over tid blir det mindre og mindre raskt. Det går vanligvis på millisekunder. Men i noen år ønsker jorden tvert imot, Spinner raskere og raskere.

Som et resultat er 29. juni 2022 den korteste dagen som er registrert Atomklokker. Den aktuelle dagen var 1,59 millisekunder kort, så det gikk helt upåaktet hen. 24 timer Klassisk. Dette er fortsatt mindre enn rekorden for den korteste dagen registrert 19. juli 2020. Da var det snakk om 1,47 millisekunder mindre enn 24 timer. Denne rekorden ble også slått igjen 26. juli 2022. En dag var mindre enn 1,50 millisekunder.

Et spørsmål om oscillasjonen av jordens rotasjonsakse?

Men hva skjer med jorden? Mange faktorer kan forårsake det Hastighet Planeten vår dreier seg rundt den. Tidevannskrefter, The Klima Og dette Smeltende polar is Hvor Bevegelser intern ellerAtmosfære av vår jord. Til og med bevegelsen til satellittene våre. Mekanismen er vanskelig å forstå. Til dags dato har ingen noen sikkerhet med hensyn til opprinnelsen til den nåværende akselerasjonen.

Noen tror det er relatert til Sandler-bølgen. Denne svingningenJordens rotasjonsakse forårsaker uregelmessige bevegelser Geografiske poler på klodens overflate. Omtrent tre til fire meter. Men mellom 2017 og 2020 ser det ut til at vinglingen har forsvunnet.

Uansett opprinnelsen til forkortelsen av dager, hvis dette fenomenet vedvarer, er det nødvendig å introdusere et negativt sprangsekund. For å holde klokkene våre i takt solen. med risiko for «Vent litt» Det forårsaker noen problemer med datasystemene våre. Men ifølge eksperter er vi ikke der ennå. Faktisk er det en 70% sjanse for at vi har nådd minimum i løpet av dagen…

I 2020 akselererte jorden sin rotasjon!

I 2020 roterte jorden raskere enn vanlig for første gang siden målingene startet for 50 år siden. Og forskere spår at situasjonen vil være den samme i 2021. Kan et hoppsekund brukes til å endre tid? Spørsmålet stilles.

Vi ønsket alle å fullføre dette så raskt som mulig. Året er 2020. Selv jorden ser ut til å ha gjort sitt beste for å oppnå dette. Hun begynte å spinne litt raskere enn vanlig. Inntil da var rekorden for den korteste dagen 5. juli 2005. Planeten vår går i bane rundt seg selv på 1,0516 millisekunder, i stedet for gjennomsnittet på 86 400 sekunder på en dag. Denne rekorden ble slått i 2020… 28 ganger! Og 19. juli satte ny rekord med den korteste dagen på 1,4602 millisekunder.

Ingenting å bekymre seg for skjønt. Det kan skyldes mange omstendigheter Jordens rotasjonshastighet. Hjertets bevegelser, dets hav, dets atmosfære. Lengre. Også ved 27 anledninger allerede siden 1972 har det vært nødvendig å ty til et sprangsekund for å tilbakestille astronomisk tid og tiden levert av atomklokker. I 2016 ble ett sekund lagt til 31. desember på 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder.

Vil du fjerne et skuddsekund?

Men i en tid hvor det internasjonale samfunnet stiller spørsmål ved politikkens gyldighet, lurer forskerne på om det for første gang er nødvendig med et sprangsekundeuttak. For i 2021 venter de Jorden snurrer minst like fort.

I følge deres beregninger skal gjennomsnittsdagen i 2021 være 0,07 millisekunder kortere enn gjennomsnittet på 86 400 sekunder. 9. juli vil markere ny rekord for en dag kortere med 1,88 millisekunder. Gjennom året har Atomklokker Noen kan akkumulere opptil 24 millisekunders forsinkelse. Men i prinsippet skjer bruken av et sprangsekund bare når forskjellen i daglengde overstiger 400 millisekunder. Så i 2016 passerte vi 490 millisekunder.

Ett sekund til i 2016: Når jorden bremser ned

Alle vet at tid er penger. For å opprettholde konsistens mellom tiden for atomklokker og tiden bestemt ut fra jordens rotasjon, som ikke er konstant, vil en ekstra tid kalt et sprangsekund bli lagt til 31. desember 2016.

Siden 1972 har sentralkontoret til International Geospatial and Reference Systems Service, lokalisert ved Paris Observatory, med jevne mellomrom lagt til et sekund til Coordinated Universal Time (UTC) rotasjon av jorden, som brukes til å definere universell tid (UT) fra jordens orientering. Stjerner, er ikke konstant over tid. Så hvis vi vil være enig med UTC-tid, er det nødvendig å gjøre endringer, noe som er mer stabilt fordi det er det Atomklokker.

Vær imidlertid oppmerksom på at endringer Jordens rotasjon Ikke gjort med jevne mellomrom. Derfor oppstår ikke den andre universelle tiden som skal legges til på grunn av en reduksjon i den konstante hastigheten på planetens rotasjon. Som et resultat av dette kan denne tillegget skje over flere påfølgende år eller omvendt bli utsatt på ubestemt tid. En dag kan vi bli ledet til å bruke et sekund.

Tiden for et sprangsekund beregnes av…

Likevel, siden systemet ble introdusert, måtte 26 sekunder legges til UTC. Dette tillegget er vanligvis planlagt til midnatt 1. januar eller 1. juli. A 27e Det er planlagt endret fra 2016 til 2017.

Legger til en Det andre spranget En regel som forsvinner på grunn av globaliseringen av børsene Nettsted Og spesielt bruken av satellitter GPS, ikke juster til en tid som ikke er basert utelukkende på atomklokker. Selv om UT-tid forsvinner til fordel for UTC-tid, vil det være ledsaget av andre problemer som må løses. I mellomtiden opprettholdes hoppsekunderpraksisen til minst 2023.

Nok et sekund i 2005

1. januar 2006, klokken 01.00, ble klokkene satt tilbake et bitte lite sekund. Helt unntaksvis varer minuttet mellom midnatt 59 minutter og 1 time ett sekund lenger enn normalt, dvs. 61 sekunder i stedet for 60. Enhver klokke som teller de vanlige 60 sekundene til dette minuttet vil vise «1 time» ett sekund tidligere. , og for de som krever minst en lovbestemt periode, bør fastsettes.

På den internasjonale «UTC»-tidsskalaen inntreffer dette ekstra sekundet, eller det såkalte «leap»-sekundet, like før midnatt 31. desember 2005. Så forskere tror det tilhører 2005. Men i Frankrike, på grunn av tidsforskjellen sammenlignet med UTC i dagslysVinter (+1 time), den kommer faktisk 1. januar… 2006 klokken 1.

Spillet spilles på Paris Observatory. Faktisk spiller Department of Time-Space Reference Systems – SYRTE, gjennom sine aktiviteter innen jordens rotasjon og kronometri, en viktig rolle i dette fenomenet.

Jordens rotasjon, som bestemmer løpet av dager og netter, avtar over lange perioder, hovedsakelig på grunn av effekten av månens soltiltrekning. I tillegg er planeten vår forstyrret av dens indre elementer (Gor, Kode) og ytre (atmosfære, hav).

I dag måles imidlertid tiden ufølsom for jordas humør, takket være 250 atomklokker fra hele verden, inkludert 25 i Frankrike. Sammen gjør det mulig å beregne Unified Universal Time – UTC (1).

Fordi UTC er så regelmessig, vil det snart være et skifte mellom det og tiden på dagen og natten bestemt av jordens rotasjon.

Selv om denne endringen er irriterende for noen applikasjoner, krever en internasjonal avtale signert i 1972 at forskjellen mellom de to ikke er mer enn ett sekund. (2). Dette er hva skuddsekunder er: når forskjellen mellom UTC og tiden knyttet til jordens rotasjon nærmer seg ett sekund, gjør innsetting av et hoppsekund i UTC det mulig å justere disse to størrelsene mellom dem.

Paris Observatory leverer vitenskapelige tjenester på oppdrag fra nasjonale og internasjonale organisasjoner. Det er i denne egenskapen at en komponent av International Geospatial and Reference Systems Service – IERS, lokalisert på SYRTE, er ansvarlig for å forutsi og rapportere disse hoppsekunder. Denne avgjørelsen håndheves av internasjonale og nasjonale myndigheter diffusjon Tid.

Langsiktig nedgang i jordens rotasjonshastighet siden 1830 (i rødt).

Den rosa kurven representerer påvirkningen av jordens flytende kjerne.

For Frankrike er det LNE-SYRTE (3) Den som har ansvaret for denne oppgaven. Denne andre komponenten av SYRTE utgjør Paris Observatory’s Coordinated Universal Time – UTC(OP). Denne høypresisjonsreferansen brukes av France Telecoms talende klokke, plassert ved Paris Observatory, som sender fransk lovlig tid; Du kan be om det ved å ringe 36 99. Offisiell tid basert på UTC(OP) kringkastes også transparent ved å kode France intercarrier wave slik at den kan brukes av laboratorier, industrifolk, lokalsamfunn, etc. når som helst. , overalt i storbyen Frankrike (4).

Internasjonale diskusjoner gjennom årene har ført til endringer i dette systemet. UTC skilles da fra jordens rotasjon, og vi trenger ikke legge til hoppsekunder.

Merknader:

(1) Det internasjonale byrået for vekter og mål – BIPM, en internasjonal organisasjon lokalisert i Sèvres, er ansvarlig for å beregne UTC. Dette er den såkalte «papir»-tidsskalaen, som er kjent for å være så sent som 6 uker. Ethvert land som trenger effektiv tidtaking må lage en omtrentlig versjon av UTC i sanntid. For Frankrike er denne referansen Coordinated Universal Time of the Paris Observatory – UTC(OP).

(2) Fram til 1960 ble enheten sekund definert som 86400 av en gjennomsnittlig soldag på 1900. I dag er det definert som 9 192 631 770 perioder med stråling.bakkenivå av atomet Cesium 133.

(3) National Metrology and Testing Laboratory – En rammeavtale mellom LNE, Paris Laboratory og CNRS oppretter, innenfor SYRTE, LNE-SYRTE, laboratoriet som er ansvarlig for å produsere og gjøre tilgjengelig tidsmetrologi og nasjonale referanser. Frekvenser.

(4) Det franske kammeret for urmakeri og mikroteknologi – et partnerskap mellom CFHM og LNE – administrerer denne mekanismen for kringkasting av lovlig tid.