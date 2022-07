3 alternativer til økonomisk og øko-reise

Ryanairs administrerende direktør har kunngjort at ikke for i morgen eller til og med denne sommeren, men i årene som kommer, bør prisen på for tiden lavprisflybilletter øke med 25-50 %. Viktige tall kan tvinge oss til å vurdere måten vi reiser på. Hvis slutten av flyreisen er 15 euro, betyr ikke dette slutten på reisen. Men hva er alternativene til å fortsette å oppdage verden?

1. Prioriter langtidsreiser

Slutten på veldig billige billetter betyr ikke at det ikke vil være mulig å reise med fly til overkommelige priser. For fans av byturer kan det imidlertid være vanskelig å ha råd til flere opphold per år. Men hvorfor ikke benytte anledningen til å organisere færre turer, men for lengre perioder?

I stedet for å reise noen dager, flere ganger i året, kan du unne deg en lengre tur og sikte deg inn på lengre destinasjoner. Prisen på flybilletter vil nok virke mer berettiget for deg, og han betaler selv. Riktignok er dette en investering som gir en viss kostnad, men hvis du regner, sparer du mye penger på slutten av året. I tillegg, ved å redusere flyreiser, reduserer du påvirkningen på miljøet.

I videoen, 5 tips for å ta flyet rolig:

2. Velg reisemål nær hjemmet

Vi overser det ofte, men Belgia og nabolandene er fulle av fantastiske steder. De belgiske Ardennene byr på flotte turstier og fantastisk utsikt. Hvis du vil forlate vårt flate land, så er også Nord-Frankrike, Luxembourg, Tyskland og Nederland lite misunnelsesverdige favoritter til store badebyer. Det er tilgjengelig med bil og er ofte mindre populært blant turister. Du sparer altså prisen på flybilletter, men prisene på stedet blir også mye lavere. Noe du gjør godt for lommeboken og planeten, mens du nyter en autentisk ferie.

Etretats klipper i Normandie. Det kan nås med bil, kun 4 timer og 50 minutters kjøring fra Brussel.

Foto av Ansgar Shefold på Unsplash

3. Siste liten reservasjon

For å unngå å ta av med et halvtomt fly, selger noen selskaper billettene sine hvis du bestiller billett i siste liten. Noen nettsteder lar deg kombinere fly og overnatting til nesten uslåelige priser. Dette er imidlertid ikke nødvendigvis det mest miljøvennlige alternativet, siden flyet skal gå, med eller uten deg, så fyll det så ofte som mulig. Dette tilbyr ofte perfekte reisemål i siste liten med rabatter på opptil 50 %. Derfor er det et interessant alternativ å fortsette å nyte drømmeferien uten å gå tom for budsjett.

Ikke gå glipp av flere livsstilsnyheter på sosoir.lesoir.be Abonner nå på våre nyhetsbrev Ved å klikke her.