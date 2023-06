3 avganger på 4 måneder: Domenico Tedescos merkelige start med de røde djevlene

8. februar oppdaget hele Belgia navnet sitt Domenico Tedesco, den nye treneren til de røde djevlene. Den italiensk-tyske treneren Young, 37, har enorm taktisk kunnskap og hovedmålet hans er å gjøre overgangen mellom «den gylne generasjon» og neste generasjon. Han må allerede på fire måneder ha lurt på noen ganger hva han gjorde der eller hvilket drama som utspilte seg foran øynene hans.

Som 22. mars. Mens det belgiske laget forbereder seg på å fly til Sverige for å spille sin første kvalifiseringskamp for EM, har det belgiske fotballforbundet splittet seg. Peter Bossard, dens administrerende direktør. En annen tid da belgierne spiller i Stockholm dagen etter. «Det er litt overraskende og jeg forstår ikke helt. Jeg kjenner ikke alle detaljene. Jeg synes synd og synd på ham, det var en glede å jobbe med ham. Han er en god mann. Han var der fra begynnelsen og hjalp meg når jeg trengte det.»indikerer Tedesco Under pressekonferansen før kampen.

Fokusert på målene sine og i stand til å kommunisere de ønskede meldingene til laget sitt, gjør Devils-treneren en god start: en seier (0-3) mot svenskene og en vennskapsseier (2-3) noen dager senere. I Tyskland. Spenningen er der og majonesen begynner å sette seg.

19. mai: Den belgiske union melder ut sin utmelding denne gangen Paul van den Bulk, president for RBFA i mindre enn ett år. For konsistens stryker vi. En renessanse må dukke opp, en ny gråsone som presenterer seg i stedet.