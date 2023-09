3 mest nyttige tips for å få mest mulig ut av iOS 17-oppdateringer

Apples iPhones iOS 17-oppdatering ble utgitt denne uken. Hyppige Apple-oppdateringer gjør brukere forvirret. Forbedringer er skremmende og endringer er få og langt mellom. Men denne siste oppdateringen har mange gode overraskelser for deg. Paris Match Belgium har valgt ut de beste tipsene for å få mest mulig ut av enheten din.

Beskytt øynene dine

I tillegg til mørk modus (som gjør miljøet ditt mørkere) og nattmodus (som varmer opp fargene på telefonen), hjelper den nye oppdateringen med å beskytte øynene dine enda mer. Gå til «Skjermtid»-innstillinger. Du kan aktivere alternativet «Skjermavstand».

Dette vil tillate deg å motta et varsel hvis du plasserer skjermen for nærme øynene. Det kan være nyttig å aktivere denne funksjonen på barnas enheter. Øyeproblemer kan oppstå hvis unge øyne er for nærme skjermen for lenge.

Gjenkjenne symboler

Dette neste tipset vil være nyttig for å finne veien gjennom de uforståelige symbolene på klesetiketter eller i bilen din! Ta først et bilde av etiketten på den nye høstgenseren din. Hvis du ikke forstår det illevarslende blinkende lyset som nå vises på dashbordet ditt, kan du også ta et bilde av det.

Gå nå til dette bildet i «Foto»-appen. Hvis du sveiper opp (peker fingeren oppover), kan du se en forklaring på symptomene på bildet.

Bruk flere tidtakere samtidig

I «Klokke»-appen din kan du bruke en tidtaker. Hovedutviklingen av iOS 17 er muligheten for å bruke mange samtidig. Skal du for eksempel lage flere retter samtidig, er tipset veldig nyttig. Du kan også administrere disse forskjellige tidtakerne fra standby-skjermen.