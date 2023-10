3 nuggets til salgs for å få deg i Halloween-stemning

Hos Journal to Geek tar vi Halloween-fester veldig seriøst. Derfor har vi satt sammen et utvalg av ting å gjøre denne 31. oktober, inkludert skumle spill, filmer du kan glede deg over eller aktiviteter du kan gjøre alene eller sammen med venner. Hvis hobbyen din er videospill, vær oppmerksom på at Steam er overfylt med annonser Frem til 2. november. Så ta en titt, for å hjelpe deg, her er 3 juveler du absolutt bør sjekke ut.

Den siste av oss del I

Tilgjengelig for €47,99 i stedet for €59,99.

Det første spillet i Naughty Dog-serien er virkelig en fortellerperle. Den siste av oss del I Det er en omarbeidet versjon av spillet som ble utgitt for nesten 10 år siden, og det tar oss med inn i de kaotiske livene til Joel og Ellie, to svært forskjellige karakterer som overlevde zombieapokalypsen. Begge karakterene må ikke bare lære å overleve, men også lære å støtte hverandre.

Hvis du har sett den HBO-produserte serien utgitt tidligere i år, hvorfor ikke dykke ned i spillet? Den tar for seg flere overlevelsestemaer og har fordelen av å være mer i dybden på grunn av dens interaktive natur. Selv spillere som allerede har testet den første versjonen av spillet bør være veldig glade for å gjenoppdage historien med denne moderne versjonen og mer kompatibel med den andre opusen.

Resident ond landsby

Tilgjengelig for €15,99 i stedet for €39,99.

Det er det siste originale spillet i franchisen (så vi teller ikke nyinnspillingen). Resident Evil 4, selges for €39,99 på Steam, og er et godt valg for Halloween). Dette 8. opuset setter deg i skoene til Ethan Winters når han setter ut for å finne datteren sin. På veien finner han en merkelig landsby oversett av et monstrøst herskapshus. Dens innbyggere er på grensen til mennesker, mens vi ser hekser, lav og til og med vampyrer.

Vi elsker de oppslukende, helt fantastiske innstillingene og atmosfæren som er akkurat skummel nok for en Halloween-kveld.

Registrere

Tilgjengelig for €9,99 i stedet for €19,99.

Liker du ikke eventyrspill og foretrekker kjent spillmekanikk? Registrere ønsker å forføre deg Det er et svært strukturert kortspill, med en helt vanvittig atmosfære og karakterer veldig mye i temaet Day of the Dead. Det er det vakresteRegistrere Den kombinerer puslespillmekanikk, rogue-lite og dekkbygging for å tilfredsstille spillerne. Studioet beskriver tittelen som psykologisk skrekk, og vi vil legge til at den faller innenfor det merkelige og urovekkende.