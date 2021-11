3 omkom i flyulykke

AA / Stockholm

Tre personer ble drept tirsdag da et treningsfly styrtet i jungelen nær den norske byen Larvik.

Larvik politimester Dor Erickson sa i en uttalelse at flyet styrtet under en treningsflyging, ifølge en statlig kringkaster.

Ericsson forklarte at både instruktøren og pilotstudentene om bord hadde gitt opp håpet om å overleve.

For ytterligere å understreke at årsaken til krasjet er ukjent, styrtet flyet i morgentimene i et område som var vanskelig tilgjengelig.

Ericsson la til: “Søket pågår fortsatt, men vi har mistet håpet om at de tre personene om bord kan ha overlevd. Vi kan si at de mistet livet.”

Det er bemerkelsesverdig at “Turp Pilot” Aviation Academy kunngjorde i en uttalelse at de eier flyet som var involvert i ulykken.

* Maunir Pennur oversatte fra arabisk.



