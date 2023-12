3 spesialutgaver av Monopol som du ikke kan gå glipp av denne lørdagen

MONOPOLY, et ikonisk brettspill, ble opprettet på midten av 1930-tallet. Det spilles på et brett som representerer en by, delt inn i eiendom som spillere kan kjøpe, selge og bytte. Hver spiller velger en bonde og beveger seg rundt på brettet ved å kaste terninger, skaffe eiendom og samle inn leie fra motstandere som lander der. Eiendommene er gruppert etter farge og målet er å bygge hus og hoteller for å øke leieprisene. Ulike strategier og forhandlinger spiller inn, og vendinger kan oppstå. MONOPOLY-spillet er nå tilgjengelig i en rekke titler, fra forskjellige og varierte franchiser. Hos Cdiscount har flere MONOPOLY-brettspill i spesialutgaver til jul rabatter. Dette er en ideell gave å plassere under treet, for både store og små.

Leter du etter gode tilbud på leker? Oppdag disse 4 aktuelle tilbudene:

3 MONOPOLY i spesialutgaver til jul å få på Cdiscount

Hos Cdiscount er MONOPOLY James Bond-spillet til salgs for 10 euro i stedet for 45,59 euro. I denne spesialutgaven kan du fordype deg i hjertet av Agent 007-universet og konkurrere om å gjøre alle de 25 DR-filmene dine. Ikke døende kan vente. Du må kjøpe gjemmesteder og hovedkvarter for å samle husleie.

Cdiscount tilbyr MONOPOLY Saint Seiya – Knights of the Zodiac i kampanje for 10 euro i stedet for 32,40 euro. I denne spesielle juleutgaven kan du samle så mange riddere du kan for Athens sak. Få kraft mens du krysser helligdommen for å nå kosmos før klokkens siste flamme avslutter Athenas skjebne.

MONOPOLI The Godfather er redusert til 10 euro i stedet for 47,40 euro på Cdiscount. Hele universet til denne kultfilmen finnes på settet til MONOPOLY. I dette brettspillet har spillerne som mål å være den siste som ikke går konkurs.

