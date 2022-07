3 viktige energifakta å huske om Norge

Norge er et land med store energiressurser. Det er ledende innen mange rene energiteknologier og er spesielt god på energikonvertering «, understreket Det internasjonale energibyrået (IEA) i en rapport publisert 29. juni(1).

Den 3e Gasseksportør i verden

Norge ble nummer 9 i 2021e Gassprodusent (med 114,3 milliarder m3) og 12e Største oljeprodusent i verden (nesten 1,8 millioner fat per dag med råolje og kondensat) Siste data BP Statistical Review of World Energy 2022. » Som en anerkjent og pålitelig produsent spiller Norge en stabiliserende rolle i den globale olje- og gassforsyningen, spesielt for å møte europeiske behov. «, understreker IEA.

I 2020 ble nesten 87 % av norsk energiproduksjon eksportert (og nesten 98 % til gass, innenlandsk forbruk.) Nesten ikke-eksisterende Norge ligger på 3. plasse Verdens største gasseksportør, bak Russland og Qatar. I 2021 vil landet dekke nesten 25 % av EUs gassbehov (30 % for Russland) og norske forsyninger. spiller en enda viktigere rolle Siden starten av krigen i Ukraina.

I 2021 er norske inntekter knyttet til oljeindustriens eksport anslått til nesten 80 milliarder euro i 2021, og dette beløpet forventes å dobles i 2022, ifølge IEA.

Elektrisitetsblanding basert 92 % på vannkraft

Norge har også betydelige vannressurser, som gjør at det kan generere nesten 92 % av elektrisiteten (totalt 98 % fornybar energi i den norske elektrisitetsmiksen i 2020 ifølge IEA).

Det skal bemerkes at elektrifiseringen av den norske energimiksen er svært avansert: nesten halvparten av det endelige energiforbruket i dette landet dekkes av elektrisitet, det vil si den høyeste andelen blant alle medlemsland av «OUCH».

Men Norge fortsatt « Stort potensial for ytterligere å utnytte det rene elektrisitetssystemet for å dekarbonisere andre sektorer av økonomien gjennom ytterligere elektrifisering «.

Mer enn en halv million elbiler på veien

Norge er kjent for sine høyt utviklede elbiler: » Generøse insentiver har ikke bare hjulpet Norge med å oppnå en høyere andel elbiler i bilparken på veien (22 % i 2021, inkludert plug-in hybrider) og nybilsalg (86 % i 2021). Globalt forbedre batteriteknologien ved å redusere kostnadene «, understreker IEA.

I 2021 ble det solgt nærmere 151.900 elbiler i Norge, inkludert 113.700 helelektriske biler og 38.200 hybrider. Antall elbiler i omløp ved utgangen av 2021 er 585.654 kjøretøy.(2). I 2021 hadde Norge over 18 000 ladepunkter på offentlige steder (inkludert 5 225 for hurtiglading), ikke inkludert alle hjemmeladepunkter.