-30 % Denne bærbare datamaskinen er utstyrt med RTX 4070 og Ryzen 7.

RTX 3000-utstyrte gaming-bærbare datamaskiner sirkulerer fortsatt i markedet og er gode referanser for spillere på et lavt budsjett, men de blir gradvis erstattet av RTX 4000-utstyrte konfigurasjoner. Disse er veldig populære fordi de garanterer det beste. Ytelse for å nyte nylige suksesser og kommende suksesser. Dette er tilfellet med denne Acer Nitro med RTX 4070 hos Tardi for 1399,99 euro i stedet for 1999,99 euro.

Med den nyeste generasjonen av komponenter vil denne Acer Nitro 16 la deg gjøre alt, inkludert lansering av de mest krevende spillene eller høyytelses programvare. Selvfølgelig må du ta hensyn til RAM, lagring eller termisk styring, men grafikkortet bør være ditt førstevalgskriterium når du kjøper datamaskinen din, fordi det definerer ytelsen til datamaskinen din. med Dette er redusert med 600 euro hos TardiDenne Asus Nitro 16 AN16-41-R8UR blir mer tilgjengelig enn vanlig.

Acer Nitro 16 AN16-41-R8UR på et tidspunkt

RTX 4070 og AMD Ryzen 7 i kontrollene

WQXGA-skjermen har en oppdateringsfrekvens på 165 Hz

512 GB utvidbar lagring

I stedet for de vanlige 1999,99 euro, er Acer Nitro 16 AN16-41-R8UR nå tilgjengelig Til salgs hos Tardi for 1399,99 Euro.

En konkurranseskjerm

Med sine imponerende dimensjoner, RGB-bakgrunnsbelysningen under tastaturet og under dekselet, og kontaktene på bakkanten, er denne Acer Nitro 16 AN16-41-R8UR utvilsomt en bærbar PC. La oss starte med skjermen: et 16-tommers IPS-LCD-panel med WQXGA-definisjon (2560 x 1600 piksler) og en oppdateringsfrekvens på 165 Hz. Det passer både spillere og grafiske designere som trenger det med flotte farger.

På chassisnivå har vi full tilkobling, for ikke å nevne tre USB-A-porter, to USB-C-porter, en HDMI-port, en microSD-kortleser og en 3,5 mm-kontakt. Du har også en Ethernet-port for å sikre en stabil internettforbindelse for flerspillerspillene dine. For autonomi, regn med rundt 5 timer med moderat bruk, noe som ikke er mye, men det forventes for en bærbar datamaskin som bruker så mye strøm.

Betong ytelse med RTX 4070

Foreløpig er RTX 4070 et av Nvidias tre kraftigste grafikkort, ved siden av RTX 4080 og RTX 4090. I utgangspunktet lar det deg spille hvilket som helst spill på 1440p. Egenskaper Implementert, altså Strålesporing og DLSS 3. Du kan også stole på lagringsplassen for å lagre leketøysbiblioteket ditt, og hvis 512 GB M.2 SSD ikke er nok, har du et ekstra spor for å utvide kapasiteten.

RTX 4070 kommer med AMD Ryzen 7 7735HS-prosessor med 8 kjerner, 16 tråder, 3,2 GHz og 4,75 GHz Turbo Boost-modus. Den har 16 GB DDR5 RAM og et annet integrert grafikkort, Radeon 660M, for lavt strømforbruk og kraften til Acer Nitro 16 RTX 4070, som automatisk bytter når den ikke er nødvendig. NitroSense-tast som tillater direkte kontroll av ventilasjon og RGB-bakgrunnsbelysning.

Lengre

For å sammenligne Acer Nitro 16 AN16-41-R8UR med andre produkter i samme kategori, inviterer vi deg til å sjekke ut guiden vår om de beste gaming-bærbare datamaskinene for øyeblikket.

