Arsenal har slitt for mål på 21 måneder som hovedtrener for Michael Arteta.

Gunners har trukket 87 ganger på 61 kamper siden Spinard overtok lederplassen fra Uni Emery i desember 2019.

Artettas menn har konsekvent slitt med å skape målåpninger og har ikke scoret et eneste mål så langt i denne sesongens Premier League.

Arsenal var en gang velsignet med talentfulle spillmakere, med tyske maestro Mesut Ozil, lille spanjolen Shanti Cazorla og walisiske internasjonal Aaron Ramsay som ble med hovedtrener Arsene Wenger i de siste årene på hjertet av midtbanen.

For å bekjempe dette ble den norske kapteinen Martin Odeguard hentet på lån fra Real Madrid i januar, og 22-åringen kunne demonstrere sin spilleevne på kort tid, i gjennomsnitt 2,19 nøkkelpasser og 4,26 skudd per kamp før han returnerte til Bernabeu.

Odegaards attraktive opptak fikk Gunners overføringssjef til å bruke 30 millioner m for å få tjenestene hans forrige måned, til misnøye for noen supportere, som registrerte to assists på 14 seriekamper.

Nå har den tidligere Real Sociedad -låntakeren mottatt kritikk fra en del av Arsenal -fans Reddit For hans opptreden i det norske sammenstøtet mot Latvia lørdag kveld, sa noen supportere at 22-åringen ikke var verdt å gi til klubben i Nord-London.

Kapteinfest Sa: “Odegart, Norge er forferdelig igjen. 30 millioner pund avfall.”

Stalingrad52 Sa: “Odegart blåser stanken tilbake til det stedet.”

de_coherence Sa: “Odegaard har spilt en forferdelig kamp så langt.”