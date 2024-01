300 tonn salt ble spredt på Arlon kommunale veier onsdag

Vinterværet de siste tre dagene har skapt vanskelige trafikkforhold for bilistene i landsbyene og gatene i Arlon sentrum.

Onsdag fortsatte iset med lett regn og minusgrader som gjorde veiene nesten ubrukelige. I noen landsbyer tok det lang tid før saltet kom. Selv i byen, selv om fagforeningene ble mobilisert, ble bøndene i landsbyene mobilisert av avtalen som knyttet dem til byen.

Dessverre ble situasjonen mer kritisk sent torsdag morgen da saltreserven var helt oppbrukt og spredetjenesten ble immobilisert mens snøfallet var kraftig.

«Vi visste at vinteren kom. Vi forventet detArlon nevner rådmann Kamal Mithry for mobilitet. Men det er først når vi befinner oss i hjertet av handlingen at vi innser omfanget som kreves for å dekke behovene. Underkjølt regn komplisert ligningen. Vi var rause nok til å spre salt på veiene og gjøre dem så fremkommelige som mulig. Vi brukte 300 tonn salt på onsdag.

For å håndtere saltmangelen ba rådmannen raskt sentralkontoret om å forsyne seg. Men ikke bare. – Jeg tok også kontakt med ordførerne i nabokommunene, men de var i samme situasjon . Vi klarte å finne to lastebiler tilKamal Mithry fortsetter. Heldigvis kunne anlegget raskt levere til oss også, og vi kunne gjenoppta spredningen torsdag ettermiddag og kveld. Rundt ti lastebiler og traktorer jobbet salt på alle kommunale veier i byen og alle landsbyer. Denne fredagen, med start klokken 04.00, fortsatte lastebilene sin fulle reise for å sikre at veiene var operative innen klokken 07.00.»

Med ventet temperaturfall denne søndagen, forbereder byen seg på neste vinterangrep med mer salt på lager.