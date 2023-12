3,1 milliarder euro i ubetalte regninger i Belgia

SMB er under et enormt press for å kreve betaling av regningene sine fra kundene. En fjerdedel av avhørende gründere har bekreftet at det er vanskelig å forbedre betalingen av eksisterende faktorer til forskjellige tider, ved å bruke PME-barometeret, en årgammel modell for tendenser og reell utvikling av logikkredaktøren Exact opp til 527 PME i Belgia. 14 % av fakturaer utstedt av bedrifter betales for sent, og 6 % av fakturaene blir aldri betalt. Dette representerer en total omsetning på rundt 3,1 milliarder euro som små og mellomstore bedrifter ikke har tilgang til. I tillegg står de overfor et permanent gap på 1,5 milliarder euro i kontantstrømmene på grunn av sene betalinger.

Byggesektoren er mest utsatt for sen betaling (16 %). I denne sektoren har fire av ti bedrifter problemer med å overbevise kundene om å betale i tide. Til syvende og sist forblir 6 % av disse regningene ubetalte. I tertiærsektoren er forfalte fakturaer noe lavere (13 %), men det endelige antallet ubetalte fakturaer er likevel høyere: 8 %, akkurat som i produksjon. «Vi ser en oppmuntrende trend sammenlignet med for to år siden.»«, sier Sigrid Jansegers, salgsdirektør i Exact Belgium. «På den tiden ble 12 % av ubetalte fakturaer aldri betalt. I mellomtiden er dette tallet halvert til 6%. For eiere av små bedrifter er det imidlertid en stor utfordring å få betalinger til kundene sine i tide. Det er selvfølgelig også det psykologiske aspektet. På den ene siden ønsker du å etablere et godt forhold til kundene. På den annen side ønsker du ikke å havne i en ensidig debatt med dårlige betalere. « READ Kvinner er bundet av to glasstak i finanssektoren