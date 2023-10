31. oktober 2023

Verdens sparedag ​​ble opprettet i 1924, under den første internasjonale sparebankkongressen i Milano. Verdens sparedag ​​feires hvert år 31. oktober. Denne datoen ble valgt for å øke bevisstheten blant allmennheten om viktigheten av å spare for å oppnå økonomisk og finansiell stabilitet for enkeltpersoner og land.

Viktigheten av å spare

Mye mer enn enkel sparing, sparing er først og fremst en sikring mot livets omskiftelser, et middel til å planlegge for det uforutsigbare, og sikkerhet i møte med økonomisk ustabilitet. Dessuten, i en verden hvor valutasvingninger, finanskriser og teknologiske endringer har blitt vanlig, har sparing vist seg å være en klok, til og med klok, handling.

Ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har om lag 68 % av husholdningene i medlemslandene en sparekonto. Dette tallet skjuler imidlertid betydelige forskjeller. For eksempel, i Frankrike sier nesten 80 % av husholdningene at de sparer regelmessig, sammenlignet med bare 45 % i Mexico.

Hva er taket på ungdomsheftet?

Moderne spareformer

Tradisjonelt ble sparing gjort gjennom bankkontoer eller eiendomsinvesteringer. Men med fremveksten av teknologien har andre former for sparing dukket opp, som kryptovalutaer eller nettbaserte investeringsplattformer. I dag er disse nye spareformene attraktive og imponerende, men de reiser også mistillit og spørsmål.

Utfordringer med å spare i samtiden

Selv om sparing er avgjørende, er det ikke uten utfordringer. Med renter som ofte nærmer seg null eller til og med negative i mange utviklede land, er appellen til tradisjonelle sparekontoer avtagende. På den annen side er fremveksten av nye former for sparing, selv om de er lovende, fulle av fallgruver og svingninger, noe som fremgår av volatiliteten i kryptovalutaverdier.

Videre er mangel på økonomisk utdanning fortsatt en stor hindring. Ifølge en studie utført av Verdensbanken mangler mer enn halvparten av voksne rundt om i verden grunnleggende økonomiske ferdigheter for å administrere sparepengene sine effektivt.

Bevisstgjøring for en tryggere fremtid

I møte med disse utfordringene har World Savings Day vist seg å være den ideelle muligheten til å øke offentlig bevissthet. Finansinstitusjoner, myndigheter og frivillige organisasjoner har en plikt til å fremme finansiell utdanning. Tiltak som workshops, mediekampanjer og nettbasert opplæring kan spille en avgjørende rolle.

Dessuten, ifølge National Institute of Statistics, er unge mennesker spesielt rammet av mangel på økonomisk utdanning. Derfor kan målretting mot denne aldersgruppen være gunstig for fremtidens økonomi.

Verdens sparedag ​​31. oktober 2023 er mye mer enn bare en dato på kalenderen. Det minner oss om viktigheten av å planlegge og sikre sin fremtid, samt viktigheten av å tilpasse seg nye økonomiske utfordringer. I en verden i stadig endring er det viktig å ta seg tid til å reflektere over din økonomiske situasjon, utdanne og lære.