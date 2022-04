343 Industries snakker om Hollow Infinite, Co-op og Forge deres veikart for 2022 for sensommeren

Nesten seks måneder etter utgivelsen kan innholdet ikke sies Haloen er uendelig Levde opp til forventningene. Mellom mangelen på innhold og den skuffende hastigheten til de nye funksjonene, var mange spillere skuffet. Med den andre sesongen i ferd med å begynne, ønsket 343 bransjeteam å gi ut veikartet for 2022 for Sagas siste utgave. Halo. Med prioritert vurdering: Fysisk og psykisk helse hos ansatte med balanse mellom privatliv og yrkesliv.

Regelmessige forbedringer

Utenfor sesongsyklusen ønsker 343 å gjøre kontinuerlige forbedringer for å forbedre spillopplevelsen. Slipp pods, Når de nye sesongene kommer og når. Teamet tar sikte på én oppdatering per måned med ulike tillegg og rettelser som kreves på det tidspunktet.

En sesong 2 ble utvidet, med sesong 3 i november

Selv om den første sesongen er forlenget med tre måneder, vil den forbli den samme i sesong to. Det vil finne sted fra 3. mai 2022 til 7. november. Med det nye krigspasset. I tillegg til revisjonene som er gjort etter Players konsept, må 343 Industries komme med mange nye funksjoner enn den første, med to nye kart og spillmoduser som allerede er tilgjengelig.

Nye kart over Hollow Infinite: sesong 2 presenteres i videoen

Beskriver spillingen som følger med Hollow Infinite sesong 2

Vi vet hva som kommer To nye historiehendelser :

Avbrudd – 3. til 16. mai

Alpha Pack – 19. juli til 1. august

De Brudd Kommer tilbake! Kalt sesong to Brudd: Rotfestet Og låser opp splitter ny rustning. Den første uken av bruddet vil finne sted fra 24. mai til 30. mai 2022.

Forbedret kampanje

Hvis spillere kan oppdage den åpne verden Hul Zeta, Mange av dem ville ha ønsket å gjenerobre noen øyeblikk av eventyr. Det var utrolig å ikke se en nivåvalgskjerm, som tvinger alle til å starte noen oppgaver på nytt og starte historien på nytt for å samle noen samlinger fra de første nivåene. gode nyheter, Studioet ønsker å bringe denne funksjonen og har som mål å slippe den innen slutten av august.

Historieområdet mangler én nøkkelfunksjon: samarbeid. Dette har forbløffet mange spillere som nekter å spille Haloen er uendelig Bare. Hvis det hadde kommet før utsettelsen ved starten av sesong to, ville 343 bransjegrupper ha indikert Samarbeidssystem På spill Skulle komme selv i slutten av august.

La Forge kommer i år … i beta!

Et sentralt element for Forge-samfunnet Halo. Dette verktøyet lar deg lage fullt tilpassede kart ved å bruke den kraftige innholdsredigereren fra spillet. Dette lar spillere levere elementer som er helt annerledes enn det de allerede har, noen ganger med stor suksess for alle. Denne integrerte delen av opplevelsen gikk glipp av starten av spillet og ble veldig savnet av spillerne. Hvis utviklingen ennå ikke er fullført, har studioet allerede gjennomført flere testøkter med et begrenset antall personer. Men det vil endre seg i løpet av de neste månedene.

I stedet for å fokusere på det vanlige flytestprogrammet, ønsker 343 Industries å tilby sin Forge-modus i åpen beta slik at verktøy kan nås så raskt som mulig. Derfor vil denne funksjonen bli forbedret over tid med tilbakemeldinger fra fellesskapet. For tiden, Studioet tar sikte på at Forge skal komme ut i dette formatet fra september 2022.

Og så?

Sesong tre kommer i november, og studioet planlegger allerede noen ting. Bortsett fra det klassiske sesongkortet, Haloen er uendelig Utstyrt med:

Mange kort

Nye spillmoduser

Et brudd uten sidestykke

Historiehendelser

Nye varer i sandkassen

Forge vil fortsette utviklingen i betamodus også Studioet sikter (endelig) mot ankomsten av samarbeid med delt skjerm denne tredje sesongen.

Du kan se traileren til sesong 2 her Haloen er uendelig Under:

