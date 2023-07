3,5 millioner opptak: Er Benoit Boelvoort klar for å gå tilbake til oppfølgeren til denne hitkomedien? – kino Nyheter

Benoit Boelvoort fortalte TeleLosers at manuset til «Podium 2» er i ferd med å bli fikset. Oppfølgeren til Yann Moix sin hitfilm burde derfor se dagens lys.

I 2004 spilte Benoit Boelvoorte dobbeltrollen som Yann Moix i Bernard Frédéric, Claude Francois i Podium. Filmen var en billettkontorsuksess, og trakk 3,55 millioner seere til franske kinoer.

I filmen forbereder Bernard Frédéric seg til å delta, til stor forferdelse for sin kone (Julie Depardieu), i en konkurranse for Night of Look-Alikes, som sendes i beste sendetid på en stor kanal. Fanget mellom ønsket om ære og ekte kjærlighet til sin kone, må han velge.

Inspirert av romanen av samme type av Yann Moix (2002, Éditions Grasset), ble den tilpasset av Julie Departeau og Jean-Paul Rouve, som spilte Couscous, en Michael Polnareff-lookalike.

Studiokanal plattform



I 2015 annonserte Yann Moix – som ikke hadde regissert noe siden floppen til Cineman i 2008 – at han jobbet med en oppfølger til Podium.

Tidligere spaltist for showet Vi er ikke i seng Laurent Ruquier rapporterte senere til en belgisk avis kvelden det blir»En helt original scene, det blir en oppfølger til den første filmen.»

Ifølge ham vil Podium 2 gi mer betydning til karakteren til Michael Polnareff. «Men det betyr ikke at vi vil se mindre av Benoit (Poelvoorde) enn 1. Polnareffs karakter vil ha samme betydning som Claude François opprinnelig hadde. Kort sagt, det vil være mange Rouves som Poelvoorde.» Men selv etter 8 år etter denne kunngjøringen ser det ut til at prosjektet ikke har kommet videre.

«I alle fall, jeg skal på scene 2»

Våre kolleger Underholdning TV Benoît Boelvoort ble nylig spurt om det, og ifølge skuespilleren er prosjektet fortsatt i rute. Han sier:

«Jeg leste det første utkastet til manuset. Foreløpig er den på redigeringsstadiet, så jeg venter på den andre utgaven. Uansett hva som skjer, så er jeg der. Men jeg kan ikke si det ennå, for nå, på fransk kino, er alt en hemmelighet».

Det er ikke kjent når den ble spilt inn, men det har gått 20 år siden lanseringen av den første filmen. Trinn 2 Så for å se dagens lys med Benoit Boelvoort og Jean-Paul Rouve!

Etter Jean Dujardin, som skal finne sin signaturkarakter for den tredje filmen, etter Frank Dubosc, Camping 4 og Les Incones, vil Riad Shatouf bli gjenforent for filmens behov. 2000-tallet.