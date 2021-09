36 000 gigaton karbon varslet den største masseutryddelsen i historien

Masseutryddelsen på slutten av Perm var et stort problem. Det var den største masseutryddelsen i historien og skjedde for 252 millioner år siden. Hele 90 prosent av alle marine arter og rundt 70 prosent av deres slektninger på land ble drept.

Gjennom årene har det blitt gjort mange anstrengelser for å undersøke denne massive, verdensendrende hendelsen. Den sene permiske masseutryddelsen falt sammen med massive utbrudd i de sibiriske feller, og noen potensielle scenarier inkluderer vulkanisme som forårsaker surt regn, vulkanisme som utløser forbrenning av kull (som frigjør klimagasser i atmosfæren) og en reduksjon i tilgjengeligheten av oksygen . blant annet i havet. Likevel, en ny rolle er avhengig av tidligere ubrukte data og modeller for å grave dypere inn i saken.

Totalt fant studien at 36 000 gigaton karbon, hovedsakelig fra vulkanske kilder, ble sluppet ut i atmosfæren på et relativt kort tid på 15 000 år. I løpet av denne perioden var det også en svimlende økning i den globale gjennomsnittstemperaturen, fra 25ºC til 40ºC. Mens forskerne tidligere har utforsket vulkanisme og karbon som mulige årsaker til masseutryddelsen, gir dette arbeidet mer informasjon om hendelsen, sa Wolfram Kürschner, geolog ved Universitetet i Oslo og en av forfatterne av avisen.

“Inntil nå var det veldig vanskelig å kvantifisere mengden CO 2 som ble kastet ut i atmosfæren, ”sa Kürschner til Ars.

Se på fortiden

I følge Ying Cui, en av medforfatterne av avisen og en assisterende professor ved Institutt for jord- og miljøstudier ved Montclair State University, studerte forfatterne saken ved å se på spesifikke karbonisotoper av forbindelser.

Disse prøvene ble samlet fra sedimenter hentet fra Norges Finnmarkshylle, som ligger i den østlige delen av Barents offshore -sokkel. Ifølge Cui var disse prøvene ganske godt bevart og tillot dem å observere bio-biomarkørforbindelser i havet og på land i den kritiske perioden.

Etter å ha sett på dataene, implementerte teamet en serie modeller som tillot dem å se på kilden og mengden karbonutslipp som ble frigjort i perioden. “Når du kombinerer [the data and the modeling] sammen blir de veldig kraftige og kan avsløre noen nye ideer som vi egentlig ikke kan fortelle ved å se på disse aspektene individuelt, ”sa Cui til Ars.

Utover global oppvarming er økningen i CO 2 og endringer i karbonsyklusen kunne ha senket pH -verdien til verdens hav. Denne forsuring kan delvis være ansvarlig for at marine livsformer forsvinner. Faktisk forårsaker selv gjeldende nivåer av havforsuring med menneskehetens karbonutslipp (som er relativt milde i forhold til vulkanutbrudd) skjellene til noen marine forekomster. organismer som skal oppløses.

I følge Kürschner kan dette arbeidet gi oss en ide om hva som kan skje i fremtiden til Antropocene hvis ting blir ille nok. Omfanget av karbonutslipp og temperaturstigning er veldig forskjellige, men forskning viser at dramatisk oppvarming av det globale klimaet hadde en dramatisk innvirkning på livet som lever på planeten. “Jeg tror det er som en vekker,” sa han. “La oss si at vi må ta vare på oss selv.”

