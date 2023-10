36% av belgierne bor alene: hvordan kan de kjøpe sitt eget hus som enslig? | Din guide

Det korte svaret

Ja, selv nå som boliglånsrentene er høyere. Faktisk, hvis du lånte for å kjøpe en bolig over 20 år, til en fast rente og med et minimum egenkapitalinnskudd på 20 % i februar 2022, ville du bare måtte betale 1,01 % rente. Siden den gang har boliglånsrentene steget betydelig til dagens 3,52 %.

Også i 2022 tok mange enslige belgiere et boliglån. For eksempel: I det året ga BNP Paribas Fortis 32 % av sine totale boliglån til enkeltpersoner og enslige forsørgere. Dette viser at enslige også kan få boliglån. Er det bedre å kjøpe eller leie et hus? Vi har gjort regnestykket.

Hvordan få et boliglån?

Det grunnleggende kriteriet for at banken skal gi deg et lån, er å svare på følgende spørsmål: Vil du klare å betale tilbake lånet innen avtalt tid? På dette nivået er det ingen forskjell mellom enkeltpersoner og store familier. Problemet er imidlertid at du er alene, og derfor kanskje mer sårbar.

Til syvende og sist tar banken hensyn til din økonomiske situasjon og soliditet. Hva er din inntekt og hvordan er din generelle økonomiske situasjon? Men også for eksempel: Hva er dine faste kostnader? Hva er kreditthistorien din? Har du nok sparing til å betale for kjøpskostnadene (ca. 10 % av kjøpesummen) og ditt eget bidrag under kjøpsprosessen (også 10 %)?

Hvor mye kan du låne?

Beløpet banken til syvende og sist vil gi deg avhenger av verdien av boligen din og bidraget ditt samt forholdet mellom kredittbeløpet som forespørres, verdien av boligen din og inntekten din. Det er også i singles interesse å ikke bruke mer enn 30 % av inntekten på å betale boliglånet.

Jo høyere inntekt du har, desto mer fleksibel vil banken være når det gjelder dette siste forholdet. Dessuten er det svært sannsynlig at du har kunnet spare mer og tjener mer som enslig, siden enslige eller enslige forsørgere som kjøper bolig generelt er eldre enn par som planlegger å kjøpe sin første bolig eller leilighet. . I mellomtiden, som enslig person, må du kanskje bære flere kostnader. Nedenfor er de (ekstra) gebyrene du kan forvente.

Hvordan bør du dekke deg til?

Har du tatt opp boliglån? Har du jobbet i minst 12 måneder? I dette tilfellet kan du kanskje få en «garantert inntekt»-forsikring gratis gjennom den flamske eller vallonske regjeringen. Denne policyen vil hjelpe deg med å betale tilbake lånet i tilfelle du blir arbeidsledig eller ufrivillig ute av stand til å jobbe.

Hvor mye vil du motta? I Flandern er det maksimale beløpet € 500 per måned eller maksimalt € 600 hvis din skattepliktige inntekt som enslig person er mindre enn € 51 840 eller mindre enn € 74 050 for enslige med forsørgere (økt med € 4 150 for hver ekstra forsørger) . I Wallonia vil forsikringsselskapet kompensere deg med et maksimalt årlig beløp på €9 000 over en maksimal periode på 3 år og i løpet av de første 8 årene av lånet.

Hva om du skulle bo sammen med din nye partner?

Hva om du finner en ny partner og ønsker å dele eierskapet av boligen din med dem? I dette tilfellet vil han kunne løse seg selv forutsatt at han går til en notarius for å attestere felleseiet. Din nye partner vil også kunne ta opp lånet og hjelpe deg med å betale det tilbake. Denne situasjonen er mer interessant for banken og for deg, selvfølgelig.





