365 meter lang og 250 000 tonn i vekt: verdens største båt vil snart stå ferdig, men skaper allerede kontroverser

Oppdagelsen av Icon of the Seas, det største cruiseskipet i verden, vil snart være fullført. Sjømonsteret veier mer enn 250 000 tonn, og kritikerne beskriver det som et miljøavvik.

Icon of the Seas er et cruiseskip med en lengde på 365 meter og en vekt på 250 tusen tonn. Størrelsen er fantastisk, nå er det største cruiseskipet i verden 5 ganger så stort som Titanic. «Vi har brukt mange ingeniørtimer på å forbedre alle systemene om bord. Det er alt her: vannbehandlinger, badstuer, kjøkken, hytter … Du trenger også lys og dermed strøm.” forklarer Tim Meyer, direktør for skipsbyggeren.

Fullt utstyrt

Hvem sier cruiseskip, sier tegneserie. På Icon of the Seas kan du finne 7 svømmebassenger, en skøytebane og til og med en vannkuppel, den største glasskuppelen som noen gang er installert. Når alt er bygget, vil over 10.000 personer kunne gå ombord. «Skroget ble satt sammen på 9 måneder, og 201 elementer på skipet ble montert og sveiset sammen. Strukturen er helsveiset. Det er mindre enn 5 måneders arbeid igjensier Ole Jantunen, prosjektleder.