Når Apples neste hovednotat nærmer seg, er rykter om en drastisk materialendring for iPhone 15 Pro og Ultra Rife.

Når vi spent på Apples neste hovednotat, fortsetter ryktene og lekkasjer om merkets fremtidige produkter å gi drivstoff til samtaler mellom teknologier. En av de mest interessante spekulasjonene om den fremtidige iPhone 15 Pro og 15 Pro Max (eller Ultra) kan oppleve en betydelig materialrevolusjon: Byttingen fra rustfritt stål til titan.

Titan: Svar på kritikk av vekt og design?

IPhone 14 Pro Max, på 240 gram, er nærmest i vekt til Samsung Galaxy Z Fold 5, en hybridtabletttelefon som naturlig skal være tyngre på grunn av dens dimensjoner og design. Denne likheten i vekt, kombinert med de skarpe kantene på iPhone 14 Pro og Pro Max, har trukket kritikk fra noen brukere, til tross for det premium utseendet at rustfritt stål gir enhetene.

I følge EN Kjent i bransjen vil bytte til titan tillate Apple å redusere vekten av de nye modellene. IPhone 15 Pro vil være 15 gram lettere, mens iPhone 15 Pro Max (sannsynligvis kalt Ultra) mister 19 gram. Disse reduksjonene, selv om de er beskjedne, kan gi en betydelig forskjell når det gjelder håndtering og brukervennlighet.

Dyrere iPhones i horisonten

Titan er kjent for sin eksepsjonelle styrke, lette og korrosjonsbestandighet. Apple har allerede bevist seg å bruke dette materialet. På Apple Watch Ultra. Imidlertid er kostnadene for dette materialet betydelig høyere enn rustfritt stål. Dette kan være en av grunnene til at Apple øker prisen på iPhone 15 Pro og Ultra. Ryktene antyder en potensiell oppside på minst $ 200 for hver lagringsvariant.

Det skal bemerkes at denne informasjonen bare er rykter til dags dato. Bare Apples hovednotat, som forventes om noen uker, vil gi definitive svar.

