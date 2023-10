39 % umiddelbar reduksjon på Samsung Galaxy Tab S6-nettbrettet hos Amazon

Hvis du ser etter et neste generasjons nettbrett med en stor, oppslukende skjerm og en kraftig prosessor som lar deg multitaske, har vi nettbrettet for deg. Gå ikke glipp av tilbudet på opptil 39 % på Samsung Galaxy Tab S6-nettbrettet ved å gå inn på Amazon. Uansett hvilke oppgaver du ønsker å utføre på daglig basis, er det viktig å ha utmerket visuell komfort. Denne Samsung-modellen har en 10,4-tommers widescreen-skjerm med en oppløsning på 2000 x 1200 piksler. Fordi et nettbrett også lar deg underholde deg selv, fordyp deg i favorittinnholdet ditt takket være to kraftige AKG-høyttalere. Med en tykkelse på 0,7 cm og en vekt på 467 gram, ta Galaxy Tab S6 med deg overalt. Den kommer med en ultrafølsom S Pen innebygd i nettbrettet, og bringer alle dine kunstneriske kreasjoner til live.

Klikk her for å dra nytte av tilbudet på nettbrettet Samsung Galaxy S6

Teknologien når overalt med Galaxy Tab S6-nettbrettet

For reiser, ser du etter et nettbrett med 4G-tilkobling? Gode ​​nyheter siden det er mulig å velge dette alternativet når du bestiller. Denne modellen tilbyr muligheten til å lagre alle dataene dine takket være 4 GB RAM og en lagringskapasitet på 64 GB. Dagens reduksjon påvirker bare den sølvfargede Galaxy Tab S6 Wi-Fi. Den fikk også 4,5/5 fra over 645 brukeranmeldelser. I tillegg til dette eksepsjonelle tilbudet får du gratis frakt og retur. For å motta dette nettbrettet så raskt som mulig, ikke nøl med å velge ekspresslevering, gratis for Amazon Prime-medlemmer. Vil du også dra nytte, gratis, av de mange fordelene med dette abonnementet? Deretter kan du vurdere den 30-dagers gratis prøveperioden, som kan kanselleres når som helst. Med 39 % rabatt på Galaxy Tab S6, få den for 273,32 euro i stedet for 449 euro på Amazon.

