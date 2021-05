3D-skanningsteknologi som brukes på motorveier i Ontario

Den ny-til-Canada 3D-skanningsteknologien som er utviklet av det tsjekkiske selskapet Control Systems CA, har blitt brukt til å barbere og bane motorveien i Sutbury og Orangeville-området.

Skannere gir den mest nøyaktige, dype profilen til en vei for å bestemme hvor langt asfalten skal fjernes. Bare asfalten som kreves under veihabiliteringsarbeidet, blir fjernet, og reduserer dermed byggetiden og overflødig materiale i et prosjekt.

Denne prosessen er svært teknisk, men har potensial til å redusere mengden avfall, og redusere byggetiden med opptil 25 prosent, noe som resulterer i kostnadsbesparelser og lavere karbonutslipp.

“Ved hjelp av avansert og svært sofistikert databehandling forbereder vi en digital designprototype for fresing og asfaltering,” forklarer Vitek Ober, teknologichef og forretningsutviklingssjef i selskapet, som spesialiserer seg på laserskanningsteknologier for gruvedrift og konstruksjon.

“I denne digitale prosessen kan vi identifisere alle deler av fabrikken og løse alle problemene før vi begynner å male. Prosessen er veldig komplisert, men det sparer mye tid på dette feltet, noe som er betydelig dyrere.”

Veirehabilitering i Canada innebærer ofte ikke noen form for skanning. Tradisjonelt har fresemaskiner blitt satt opp for å hente ut en konstant asfaltdybde. Control Systems CA bruker Perfect Street 3D Differential Milling, som lar operatører bruke data for å justere mengden asfalt som skal fjernes.

Teknologien kjører på en skanning, som gjør det mulig for operatører å oppdage abnormiteter i fortauet og problemer med myke områder eller områder der det er vannbasseng. Dataene videreformidles automatisk til operatørene.

Teknologien reduserer slipedybden i allerede lave veiområder, for eksempel nedsenkede kulverter, hjulspor eller jettegryter, og øker slipingen på høyere punkter på veien.

I følge Control Systems CA hjelper nøyaktige målinger asfalteringsmaskiner med å forbedre vanndreneringsprofilen på veier, gi jevn asfaltdybde og sette en jevn overflate.

Teknologi brukes til å skape den såkalte “digitale tvillingen” på veien som skal rehabiliteres. Duplicate er den mest omfattende digitale modellen av veidekket. Prøvene lastes opp til et annet fresesystem, som automatisk styrer hydraulikken til fresemaskinene.

Hjelp fra et undersøkelsesteam eller ekspert er ikke nødvendig for å lede slipemaskinen. Bruker horisontale justeringsdata fra GPS for å stille inn riktig slipedybde.

Fresemaskinen “autentiserer” den eksakte fresedybden for ethvert veisted fra GPS-horisontale posisjonsdata, noe som resulterer i at lav asfalt transporteres for fjerning.

“Fresemaskinen vet hva den eksakte fresedybden er på et hvilket som helst veisted, basert på GPS-horisontale posisjonsdata,” forklarer Ober.

Han sier tredimensjonal sliping vil være spesielt nyttig for prosjekter på avsidesliggende steder der resirkulert asfalt er svært etterspurt.

For eksempel kan et prosjekt justere profilen sin, og dermed skape ytterligere resirkulert asfalt for å øke næringsbruddandeler. Alternativt kan modellen justeres for et prosjekt i et travelt, urbant sentrum hvor eksisterende resirkulerte asfaltreserver er betydelig fylt, noe som resulterer i lavere resirkulert asfaltproduksjon.

Ober sier at teknologien vil gjøre veiene jevnere, tryggere og lettere å kjøre, og føre til lengre varige veier.

“Veibyggingstid og mengde overflødig knust materiale vil reduseres, noe som resulterer i lavere CO2-utslipp under fresing.”

Ober bemerker at når hvert prosjekt er forskjellig, kan teknologien oppnå mer enn 25 prosent besparelser i materialer som et resultat av mindre sliping.

“Slipeprosessen foregår ofte i full trafikk, og avhenger av intensiteten og været,” sier Ober. “Basert på disse faktorene må prosjektlederen ofte ta raske avgjørelser om når og hvor man skal male. Den nøyaktige gatekalkulerte databasen med slipedybde lar deg starte og starte hvor som helst etter behov uten ytterligere produkter. ”

Mens det er mange globale aktører i markedet for 3D-skanningsteknologi, fokuserer de på produsenter av undersøkelsesverktøy og maskinvaresalg, men ikke hele prosessen med sliping.

I tillegg til kanadiske prosjekter har teknologien blitt brukt i fullstendig rehabilitering i Norge, Sverige, Finland og Tsjekkia.

I 2019 ble teknologien brukt på syv kilometer med verehabilitering i Orangeville og reddet 46 prosent av asfalten fra å gå til spill. I fjor sommer ble den brukt på en fem kilometer lang strekning av motorvei 17 nær Sutbury, og prosjektet ble fullført i forkant av planen.

Transportsdepartementet i Ontario utvikler nye spesifikasjoner for offentlige veianbud, som vil kreve 3D-fresing på noen ruter, noe Ober sier er et stort skritt.

I mellomtiden satser selskapet på å renovere rullebaner på flyplasser. Rullebaner kan freses ved hjelp av flere maskiner samtidig. Teknologien ble brukt på Stockholm internasjonale lufthavn i Sverige og på Praha internasjonale lufthavn i Tsjekkia.