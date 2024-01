4 grunner til å gjøre dåpen din når du er student

HAN dåpSynonym til drikkeøkter uopphørlig og behandlinger ydmykende i noen eller til og med øyeblikk av solidaritet og D'Uforglemmelige venner for andre, dette skremmer for studentinitieringsriter ENTEN forført studentene. Uansett hva du er sirkelhans regional eller deg komité student, dette må være en Hyggelig opplevelse for deg hvis du ønsker det. Her er 4 grunner som kan sørge for og du overbevise å starte din folklore tur !

Hvis du lurer på » Hva er studentdåp? », forklarer vi alt for deg i denne artikkelen!





(gjen)oppdag deg selv

For det første lar studentdåpen deg være det stolt av deg selv og øke selvtilliten. Når du kommer til slutten av alle de lange prøvelsene i bluesen, innser du det sti hva du har reiste og mot som du måtte vise ham komme til slutten. Så du visste det kom over, Herde OG overskride grensene dinesom alltid er veldig gunstig ha det bedre selvtillit. Videre må dåpen ses som en spillhvor er du skuespiller.is og hvor andre klasse Dette allestedsnærværende.

Møt folk

For å overleve tristhet er du ikke det. Ikke bare ! du er omgitt avandre studenter som også ersikker ha din stifthette ENTEN lokk. de er deg co-blueseller til og med fremtiden kjegler, medhjelpere enten medutvalg ! Med dem viser du solidaritet. derforgjensidig hjelpder medvirkning og samhold Det er de alltid tilstede å huske deg aldri gi opp ! Så du bygger utmerket vennskap Faktisk minneverdig ! Dåpsopplevelsen fører med seg en mengde minner mellom co-blues! I tillegg kan du alltid stole på din faddere OG gudmødretidligere døpte elever, som Brukerstøtte under din tristhet og som også vokse til aldri slipp det. Dessuten gjør du det også bevissthet fra din komiteer og du fyller deg medvenner i en verden av maskinvare.

Lær, voks, syng.

Når du utfører studentdåpen, lære mye i din by der du gjør det. du gjør mye folklore funn i din region og du vet mer om den historiehans monumenterhans arv, etc. I tillegg er folklore-turneen animert av student sanger at alle de døpte vet og dette bringer en glad atmosfære OG fengende.

Rask integrasjon

En grunn til å bli døpt er at det tillater det rask integrasjon og nok lett. Hvis du er ny.henne på fakultetet ditt eller på skolen din, og du har vanskeligheter lage lenker sammen med de andre studentene i kurset ditt lager du en Vennegjengja du er rask gjelder også.

Avslutningsvis anbefaler jeg deg å gjøre ditt dåp av elever Fordi det er en berikende opplevelse som vil tillate deg å ha mer stole på degav å gjøre bevissthet bra mennesker,lære og du dyrke og av deg'å integrere raskt!

